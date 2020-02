Mutter verzweifelt: Verhaltensauffälliger 13-Jähriger wird in Psychiatrie abgewiesen

Andrea Witte spürte deutlich, dass es ohne Hilfe nicht mehr weitergeht. Sie fürchtete, dass ihr Sohn Jannik sich oder andere gefährdet. Der 13-Jährige ist ein verhaltensauffälliges Kind, das zuletzt öfter in der Nacht aus seinem Zimmer verschwunden und mehrmals von der Polizei zurückgebracht worden ist.

Seine Mutter wandte sich an Profis, unter anderem die Kinderpsychiatrie in Marl-Sinsen, um Unterstützung zu bekommen. Was sie dabei erlebte, lässt sie an der Betreuung für Familien in Notsituationen zweifeln.

Der Kinderarzt aus Münster, der das entwicklungsverzögerte Kind mit autistischen Zügen seit Babytagen betreut, hatte die Reißleine gezogen – und eine Überweisung an die Kinderpsychiatrie in Marl-Sinsen geschrieben. Die Haardklinik in Trägerschaft des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) ist für Notfälle aus dem Kreis Coesfeld zuständig. So weit sollte der Mediziner aus Münster Recht behalten, doch beim Aufnahmegespräch war die 50-Jährige aus Senden geschockt.

Eine Ärztin und ihr Kollege sprachen grußlos mit der Mutter, dem Patienten und einem älteren Sohn der Sendenerin, vollzogen ihren Schichtwechsel und ließen kaum Interesse am Krankheitsbild des Jungen erkennen, das offensichtlich nicht schlimm genug für die Klinik erschien. „So bin ich noch nie im Leben behandelt worden“, unterstreicht die gelernte Bürokauffrau. Sie hatte erwartet, ihrer Lage entsprechend aufgenommen zu werden. Denn: „Das ist das Schlimmste, was einer Mutter passieren kann – das eigene Kind abzugeben.“

Doch Andrea Witte wusste, wie riskant es mit einem Jungen zu Hause sein würde, der intelligent genug war, Werkzeug zu verstecken, um nachts verschlossene Fenster aufzuhebeln, der Grenzen nicht richtig akzeptiert. Bei seinen nächtlichen Touren hatte er schon herumgezündelt oder sich nach Münster „abgesetzt“.

Und wieder spitzte sich die Situation zu Hause zu. Die Mutter alarmiert den ärztlichen Notdienst, ein freundlicher Notarzt kommt, begleitet Mutter und Jannik zur Haardklinik. Es ist derselbe Arzt, der diesmal einer Notaufnahme zustimmt.

Doch die Klinik platzt aus allen Nähten: Die erste Nacht verbringt der junge Patient auf dem Flur, weitere drei Nächte in einem Zimmer auf der Drogen-Station. Ein unhaltbarer Zustand für die Mutter, die das Kind abholt.

Der 13-Jährige wird zunächst im Wohnnest der Lebenshilfe Münster betreut, dann gelingt es der Mutter, einen Platz für Jannik in der Kinderpsychiatrie der Uniklinik Münster zu bekommen, wo der 13-Jährige jetzt behandelt und gerade medikamentös eingestellt wird. „Er ist in guten Händen“, resümiert die Sendenerin, die Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hat, um diesen Therapieplatz zu ergattern.

► Dr. Claus-Rüdiger Haas, ärztlicher Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Marl-Sinsen räumt ein, dass die Kapazitäten seiner Klinik kaum reichen, deren Einzugsgebiet 1,8 Millionen Einwohner umfasst. „Wir haben sehr, sehr viel zu tun. Für uns ist das okay, aber die Strukturen sind für die Patienten nicht gut“, sagte der 47-Jährige gegenüber den WN. Die Klinik sei „fast immer überbelegt“. Dass andere Stationen, wie die für die jugendlichen Suchtpatienten (Drogenstation) als Puffer für die Aufnahmestation fungieren, sei häufige Praxis.

► Etwa 50 Prozent der Notfälle werden abgewiesen: „Wir müssen die Indikation hochlegen.“

► Die Klinik möchte wachsen. Die Verhandlungen laufen, so die Pressestelle der Bezirksregierung.

► Im Gespräch mit der Sendener Familie habe es wohl „atmosphärische Störungen“ gegeben. In diesem Fall sei es „nicht gelungen, diese aufzulösen“.