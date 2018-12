Knirscht es zwischen Kommune und Kreis? Zumindest unterschiedliche Interessen und Perspektiven waren in der Haushaltsrede von Sebastian Täger deutlich zu spüren. So erkannte der Rathaus-Chef der Stevergemeinde an, dass die Kreisumlage gesunken ist. Allerdings schlage sie immer noch mit rund elf Millionen Euro als dickster Ausgabenbatzen ins kommunale Kontor. Was Täger, und mit ihm nicht wenige Ratsmitglieder, aber besonders wurmt, ist, dass die Kulturpolitik des Kreises einseitig gestrickt sei.

Der Coesfelder Kulturetat steige zu 2019 um 63 Prozent an – was insbesondere auf die Burg Vischering zurückzuführen sei. „Sicherlich ein Aushängeschild für den ganzen Kreis“, konzedierte Täger. Die Kulturförderung müsse aber „breiter gestreut werden“, mahnte der Sendener Verwaltungschef an. Nicht nur Kolvenburg, Vischering und Nordkirchen seien Standorte, auf die sich der Fokus richten dürfe. Auch im Schloss Senden, auf Haus Ruhr, im Rathaussaal und anderen Orten der Stevergemeinde böten sich Möglichkeiten für kulturelle Veranstaltungen, die die Bewohner des ganzen Kreises ansprechen. Auch generell monierte Sendens Bürgermeister, dass sich die Finanzlage in Coesfeld verbessert habe, während einige Kommunen an ihre Reserven müssen.