In einen Konzertsaal verwandelte sich am Freitag die Turnhalle der Bonhoeffer-Schule. Dicht an dicht auf den prall gefüllten Bänken erlebten Eltern, Großeltern und Geschwister ein zauberhaft kindliches, unbeschwertes Weihnachtskonzert. Gestaltet wurde es unter der Leitung von Ricarde Beckmann von dem 60-köpfigen Schulchor sowie von zahlreichen Solisten, die am Klavier, an der Gitarre oder mit der Blockflöte aufspielten. Nicht nur Schüler der ersten bis vierten Klassen, sondern auch etliche Ehemalig trugen zum Gelingen der Veranstaltung bei.

Im ersten Teil des Konzertes wurden die Besucher vom Chor und den Solisten mit bekannten Liedern wie „Jingle bells“, „Fröhliche Weihnacht überall“ und „Feliz navidad“ eingestimmt. Nach der Pause präsentierten Schüler das Kindermusical für Weihnachten „Sonderbar“. Darin wird in eingängigen Liedern das Geschehen um die Geburt Christi kindgerecht erzählt. Die Weihnachtsgeschichte las Schulleiter Michael Hiegemann vor, bevor das Konzert mit „Merry Christmas“ ausklang.