Sportliches Talent in mehreren Disziplinen

Senden -

Sportliches Talent, und das in unterschiedlichen Disziplinen, bewies das Team der Lebenshilfe Senden, das seit fünf Jahren beim Sportabzeichen an den Start geht. Die Teilnehmer, die am Freitag bei der Ehrung im Clubheim des ASV Senden mit von der Partie waren, nahmen Urkunden sowie Nadeln in Bronze, Silber und Gold von Stützpunktleiterin Dagmar Schemschat und Hildegard Offermann entgegen. Einschließlich Betreuern hatten sich 19 Sportler der Herausforderung gestellt. Sie meisterten ihre Aufgaben im Laufen, Werfen, Weitsprung und Schwimmen. Die Vertreter des ASV Senden betonten, dass die Latte der erforderlichen Leistungen hoch liege. Die Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe gehöre zu den Herzensangelegenheiten, so die Stützpunktleitung: „Wir machen das richtig gerne“. Die Lebenshilfe bedankte sich, für die nette Betreuung und das Anspornen.