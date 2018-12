Christel-Brüning-Stiftung hilft in Indien

Senden -

Den Kreislauf von Armut und Chancenlosigkeit möchte Christel Brüning für Kinder in Indien durchbrechen. Sie unterstützt Bildungsprojekte in der Provinz Kerala. Dazu gehört die Förderung von christlich geführten Schulen, in denen aber auch Hindus und Muslime unterrichtet werden.