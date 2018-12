Es ist eine kleine, unscheinbare Flamme, doch für Christen hat sie große Symbolkraft: Das Friedenslicht aus Bethlehem wird als Weihnachtsbrauch des ORF Oberösterreich seit 1986 in jedem Jahr in den Wochen vor Weihnachten von einem Kind in der Geburtsgrotte Jesu entzündet. Zu Weihnachten wird das Licht mit der Flamme aus Bethlehem auch wieder in vielen Häusern der St. Laurentiusgemeinde leuchten.

Von Israel aus reiste das Licht mit dem Flugzeug in einer explosionssicheren Lampe nach Österreich. Dort wurde es am dritten Adventswochenende in alle Orte Österreichs und in die meisten europäischen Länder gesandt. Züge mit dem Licht fahren über den ganzen Kontinent. Seit 1994 wird das Licht von den Pfadfindern auch in Deutschland verteilt – seit 20 Jahren im Bistum Münster.

Am Donnerstag machte sich eine Delegation der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) auf den Weg von Münster nach Linz, um am Samstag im dortigen Dom das Licht in Empfang zu nehmen. Mit dabei waren mit Florian Götz, Amelie Rüter und Jan Schemmann auch drei Pfadfinder aus Senden. Am Sonntag ging es mit dem Zug zurück nach Münster, wobei das Licht an Bahnhöfen an die dort wartenden Pfadfinder weitergegeben wurde. In einer großen Aussendungsfeier im Paulusdom in Münster wurde das Licht des Friedens von rund 1500 Pfadfindern der DPSG, der Pfadfinderinnenschaft St. Georg (PSG) und des Verbandes Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) aus dem Bistum Münster in Empfang genommen und nun in den Gemeinden verteilt (WN berichteten).

In Senden wird das Licht in einem Gottesdienst am Samstag (22. Dezember) um 17 Uhr in der St. Urbankirche in Ottmarsbocholt verteilt. Gestaltet wird dieser Gottesdienst von den Sendener Pfadfindern der DPSG und den Ottmarsbocholter Pfadfinderinnen der PSG.

Die Pfadfinder wollen mit der Verteilung des Friedenslichtes aus Betlehem ein klares Zeichen für Frieden und Völkerverständigung setzen. „Frieden braucht Vielfalt – zusammen für eine tolerante Gesellschaft“: Das diesjährige Motto macht deutlich, dass Frieden im Kleinen beginnt. Im alltäglichen Miteinander, vor Ort vor der eigenen Haustür, in der Familie und im Beruf.