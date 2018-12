Koloss wächst am Straßenrand

Die Baustelle am Dortmund-Ems-Kanal ist ein echter Blickfang. Denn auf der Montagefläche direkt neben dem vielbefahrenen Kappenberger Damm wächst die gewaltige Stahlkonstruktion der neuen Venner-Moor-Brücke Tag um Tag. Fast 60 Meter lang ist sie bereits. Und die Stümpfe ihrer Bögen recken sich schon gut zehn Meter hoch in den Himmel. Stück für Stück bringen Schweißer tonnenschwere Bauelemente an. Voraussichtlich bis Ende März wird es dauern, bis der 651 Tonnen schwere, fast 89 Meter lange und 13,5 Meter hohe Stahlkoloss komplett zusammengeschweißt ist, berichtet Thomas Kuchta vom Wasserstraßenneubauamt auf WN-Anfrage. Doch gut Ding will Weile haben: Erst im Winter 2020/2021 kann die elf Millionen teure Maßnahme komplett abgeschlossen werden.

Venner-Moor-Brücke entsteht neu 1/16 Der Neubau der Venner-Moor-Brücke liegt im Zeitplan. Mit der Fertigstellung ist jedoch erst im Winter 2020 zu rechnen. Foto: sff

„Es wird unter Schutzgas geschweißt, um zu gewährleisten, dass einwandfreie Nähte hergestellt werden. Das wäre bei Wind nicht möglich“, erklärt Bernd Wiedenlübbert, der für die Bauüberwachung zuständig ist, warum ein Teil des Gerüstes mit dicken grauen Kunststoffplanen verkleidet ist. „Wenn die Stahlkonstruktion fertig ist, wird zunächst die Schalung für die Fahrbahnplatte aufgetragen“, führt Wiedenlübbert aus. Anschließend werde die Brücke von der Montagefläche in Richtung des gegenüberliegenden Kanalufers geschoben, ihr Ende dort auf einem Widerlager abgelegt.

„Sie wird dann etwa ein Jahr lang als Umfahrung dienen“, erläutert Kuchta. Diese Maßnahme diene dem Straßenverkehr zwischen Ottmarsbocholt und Münster, der ansonsten während des Rückbaus der alten Brücke weiträumig umgeleitet werden müsste. Erst dann, wenn der komplette, weit über 1000 Tonnen schwere Brückenneubau über Schienen auf seinen endgültigen Platz bugsiert wird, muss für etwa zwei Wochen eine Umleitung eingerichtet werden.

Aufgrund der Verbreiterung des Dortmund-Ems-Kanals wird die Brücke von bisher 74 Meter auf 88,8 Meter verlängert. Gleichzeitig wird sie von 9,20 Meter auf 15,35 Meter verbreitert. Sie verfügt dann über zwei vier Meter breite Fahrbahnen (bisher 3,50 Meter) sowie über einen 2,50 Meter breiten Geh-und Radweg, für den derzeit ein Anschluss in Richtung Venne gebaut wird.

Das Wasserstraßenneubauamt bitte die Verkehrsteilnehmer im Bereich der Baustelle um besondere Vorsicht. „Seitdem der Überbau steht, ist die Baustelle für viele Autofahrer ein Hingucker, der sie ablenkt“, weiß Kuchta. Deshalb sei aus Sicherheitsgründen eine Tempo-30-Regelung eingeführt worden, die längst nicht von jedem beachtet wird. Für zusätzliche Brisanz sorge die Baustelle für den neuen Radweg Richtung Venne, die sich unmittelbar an der Ausfahrt der Brückenbaustelle befindet. Auch Radfahrer, die den Kanalseitenweg nutzen, queren diesen Bereich.