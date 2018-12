Sportler sorgen für gutes Image

„Der Sport zeichnet eine Gemeinde aus, über den Sport kann sie bekannt werden“, stellte Bürgermeister Sebastian Täger bei der Begrüßung zur Sportlerehrung am Montagnachmittag im Foyer der Steverhalle fest. Und die Anzahl der anwesenden Athleten machte deutlich, dass der Sport in Senden nicht nur eine Nebenrolle im Gemeindeleben spielt.

Die erste geehrte Sportlerin war die Dressurreiterin Jil-Marielle Becks, die ein besonders erfolgreiches Jahr hinter sich hat. Die Ottmarsbocholterin siegte unter anderem bei der U 25-Europameisterschaft mit dem deutschen Nationalteam und holte auch im Einzel sowie in der Kür die Goldmedaille.

Vom Pferd ging es ins Wasser: Barbara Ernst wurde für ihren Erfolg bei der Vereins-WM der Rettungsschwimmer in Australien vor zwei Wochen geehrt. Dort belegte die Sendenerin den zweiten Platz im 100-Meter-Schwimmen mit Flossen, den dritten Rang in der 4x25-Meter-Staffel mit Puppe und jeweils den vierten Platz über 100 Meter Flossen mit Gurtretter und 50 Meter Puppe retten.

Dass es für Erfolge im Sport kaum eine Altersgrenze gibt, zeigten Richard Huget und Heinrich Wiechmann, die beide bei der Deutschen Leichtathletik-Seniorenmeisterschaft Erfolge feierten – Huget in der Altersklasse Ü 60 im Dreisprung (Zweiter), Diskus (Siebter) und Kugelstoßen (Achter) und Wiechmann (AK Ü 70) mit 80 Meter Hürden (Zweiter) sowie Diskus und 300-Meter-Hürden (jeweils Sechster).

Dass Volleyball in der Stevergemeinde eine große Rolle spielt, zeigte sich auch bei dieser Ehrung wieder: Mit Erika Kildau (Nationalmannschaft U 17), Cinja Tillmann (Beachvolleyball, unter anderem erster Platz beim FIVB-Turnier in Tokio) und Lea Venghaus (beim Beachvolleyball Westdeutsche Meisterin, siebter Platz bei der DM) wurden gleich drei Volleyballerinnen geehrt, außerdem die U16-Mädchen des ASV, die den zweiten Platz bei der Westdeutschen und den sechsten Platz bei der Deutschen Meisterschaft belegten.

Auch zwei Fußballteams wurden ausgezeichnet: der SV Bösensell für den Meistertitel in der Kreisliga A und die A-Jugend des VfL Senden für den Meistertitel in der Kreisliga und den damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksliga.