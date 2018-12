Sendener Kaufleute bieten Beratung mit Herz und Verstand

Das Herz Sendens schlägt – und es erhöht sogar noch den Puls. Denn passend zur anstehenden Bescherung bescheren die Kaufleute im Ortskern mit einem extra Service: Das Last-Minute-Shopping geht, nach erfolgreichem Debüt im vorigen Jahr, in die zweite Runde. Am Samstag (22. Dezember) heißt es: Bummeln mit Beratung, Kaufen mit kompetentem Personal – und das bis 18 Uhr. Die Händler im Zentrum Sendens ziehen praktisch alle an einem Strang, kündigt der Gewerbeverein an. Und ein musikalischer Rahmen für den guten Zweck mit Musik durch Eckhard Lotto steht überdies auf dem Programm.

Für die Gilde geht es aber nicht nur um eine punktuelle Aktion, sondern um eine Art Aufbruch. Denn die Schlagzeilen (auch in den WN) von Händlern, die ihre Ladenlokale schließen, verlagern oder den wohlverdienten Ruhestand antreten, dürften nicht die Botschaft aussenden, dass Sendens Ortskern bröckelt. Bei aller Erosion einzelner – am Handelsplatz im Herzen der Gemeinde soll nicht gerüttelt werden. „Da wollen wir ein Zeichen setzen“, gibt Manfred Tiemann, Vorsitzender des Sendener Gewerbevereins, als Devise aus.

Was nicht bedeutet, dass die Kaufleute nicht eingestehen, dass das Buhlen um die Gunst der Kunden mehr Aufwand und Aufmerksamkeit für deren Bedürfnisse verlangt. Auf den beschleunigten Online-Handel antworten die Einzelhändler mit dem Ausprobieren an Ort und Stelle, mit Beratung und Service auf Augenhöhe mit Web-Giganten.

Überdies gelte es, die Köpfe der Bürger zu erobern. In deren Bewusstsein sei oftmals nicht verankert, wie breit das Angebot vor Ort sei. „Da müssen wir teilweise noch Überzeugungsarbeit leisten“, räumen Tiemann und Wolfgang Brox, einer der Initiatoren des Last-Minute-Shoppings, ein. Doch von Brille bis Buch, von Reise bis Rad, von Schuhen bis Schmuck – das Sortiment könne sich mehr als sehen lassen. Zum Beispiel am Samstag können die Sendener in aller Ruhe die Qualitäten der Händler abklopfen. Damit nicht nur Geschenke unterm Baum liegen, die gut ankommen, sondern auch der Ortskern und ganz Senden beschenkt wird – mit Kaufkraft, die nicht abfließt, sondern das Leben im Herzen Sendens am pulsieren hält. Inwieweit das auf Dauer gelingt, haben die Bürger als Kunden auch selbst in der Hand, gibt die Gilde zu bedenken.