Volle Unterstützung von zwei Frauen

1993 trat Sebastian Täger seinen Dienst bei der Gemeinde Senden an. Damals als „Stift“ – als auszubildender Inspektorenanwärter. Seit 2015 ist er Bürgermeister und Chef im Rathaus, hat rund die Hälfte seiner Amtszeit absolviert. Anlässlich des 25-jährigen Dienstjubiläums fragte WN-Redakteur Siegmar Syffus nach, wie er berufliche Herausforderungen, Mitarbeiterführung, Familie und Hobbys unter einen Hut bekommt.

Bewerbungsbild von 1993. Foto: privat

Hand aufs Herz: Was hat Sie bewogen, kontinuierlich 25 Jahre lang im Sendener Rathaus zu bleiben?

Täger: Über die gesamte Zeit gab es immer neue Herausforderungen, um sich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln. Und die Aufgabenvielfalt, die Bürgernähe und die Möglichkeit, vor Ort etwas zu gestalten, haben mich immer gereizt. Ich bin nach dem Studium zunächst im Bereich Personal- und Organisation tätig gewesen, habe aber auch mit dem damaligen Hauptamtsleiter Alfred Holz zusammen den Schulentwicklungsplan erstellt. Das war spannend, ebenso wie die Leitung des Sachgebietes Bürgerservice und Ordnung, die ich über fünf Jahre innehatte. Hier habe ich viel gelernt. In dieser Zeit war ich auch als Standesbeamter tätig. Das hätte ich mir als Azubi nie vorstellen können. Aber es war eine wunderschöne Erfahrung, in so viele verliebte und aufgeregte Gesichter schauen zu dürfen – nicht wahr, Herr Syffus (lacht).

Es gab aber auch weniger emotionale Aufgaben. . .

Täger: Ja. Im Fachbereich Finanzen und Wirtschaftsförderung konnte ich die Erfahrungen meines zweiten Studiums zum Verwaltungsbetriebswirt bei der Umstellung auf das neue Rechnungswesen und auch in der Funktion als Wirtschaftsförderer einbringen. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt den Wunsch, den Arbeitgeber zu wechseln. Und ich glaube, dass das Rathaus aufgrund der abwechslungsreichen Arbeit und vielen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten heute interessanter denn je für Auszubildende und Quereinsteiger ist.

Seit 2015 sind Sie Chef im Rathaus und Vorgesetzter von ehemaligen Vorgesetzten. Wie funktioniert das?

Täger: Die Umstellung war und ist gar nicht so schwer, da mich die Kolleginnen und Kollegen sehr unterstützt haben und ihnen meine neue Rolle bewusst ist. Wichtig ist, dass man sich selbst als Mensch und Führungskraft treu bleibt, sich nicht verstellt, ehrliches Feedback bekommt und so sein Handeln fortlaufend hinterfragt. Ich pflege einen kollegialen Führungsstil, der große Freiräume bei der Ausgestaltung lässt. Über grundsätzliche Fragen und Ziele beraten wir im Verwaltungsvorstand. Da im Rathaus viele gut ausgebildete und engagierte Mitarbeiter arbeiten, funktioniert das. Darauf bin ich stolz. Eine besondere Herausforderung ist es vielmehr, als Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung zu funktionieren und beide Seiten gut auszutarieren. Mit meiner neuen Rolle als Politiker hatte ich anfangs mehr Probleme. Aber auch hier gibt es viel Unterstützung.

Sie haben nun ungefähr die Hälfte Ihrer Amtszeit erreicht. Was hat Ihnen graue Haare bereitet?

Täger: Eigentlich sind meine Haare kaum grauer, eher etwas weniger geworden (lacht). Der Einstieg in das neue Amt in der Hochphase der Flüchtlingskrise war schon sehr fordernd. Das hat mit großer Unterstützung der lokalen Politik, den Mitarbeitern im Rathaus und vor allem vielen Ehrenamtlichen besser geklappt, als das erwartet werden konnte. Gleiches gilt für die gestiegene Nachfrage bei der Kinderbetreuung. Die Errichtung von drei Kindergärten und die Erweiterung an zwei weiteren Tageseinrichtungen in knapp zwei Jahren war eine große Herausforderung und Gemeinschaftsaufgabe. Aktuell machen mir die vielen Baustellen im Sendener Ortskern in den kommenden Jahren Sorge. Sie sind leider unvermeidlich und werden auch zu Beeinträchtigungen und Unannehmlichkeiten führen. Mit Blick auf so manche Diskussion in den sozialen Medien würde ich mir hier etwas mehr Sachlichkeit und Verständnis wünschen.

Bürgermeister zu sein, ist kein 38,5-Stunden-Job. Wie bekommen Sie Amt, Familie und Hobbys unter einen Hut?

Täger: Das geht nur mit der vollen Unterstützung meiner beiden Frauen. Zum einen meiner Ehefrau Anne und zum anderen meiner Büroleiterin Margret. Gut, dass die beiden sich gut verstehen und so auch mal den einen oder anderen Puffer für die Familie im Kalender freihalten. Insgesamt wird man als Bürgermeister über den Kalender schon sehr fremdgesteuert. Hierunter leidet die Spontanität. So versuche ich vieles, wie Familienausflüge, kurze Wochenendtrips mit Freunden oder die (un)regelmäßigen Bandproben, langfristig zu planen. Es ist mir wichtig, in der Freizeit auch mal zum Handball- oder Fußballspiel meiner Kinder gehen zu können oder beim Laufen abzuschalten.

Weihnachten steht vor der Tür – was wünschen Sie sich?

Täger: Vor allem Frieden in dieser Welt voller Konflikte. Aber auch für uns selbst inneren Frieden, um sich nicht über kleine Banalitäten aufregen zu müssen. Dass wir in dieser Zeit eine innere Gelassenheit und Ruhe finden, um uns auf das zu besinnen, was wirklich wichtig ist: Familie, Freundschaft und Mitmenschlichkeit.