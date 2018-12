„Die Welt ein klein wenig besser machen“

Von Geschenken unterm Christbaum, von „Stiller Nacht, heiliger Nacht“ und der friedlichen Idylle des Münsterlandes kann Mathias Paschke nur träumen. „Wer sich bei , Ärzte ohne Grenzen‘ bewirbt, dem muss klar sein, dass er für die Dauer des sechs- oder neunmonatigen Einsatzes das Privatleben weitgehend aufgeben muss“, sagt der Sendener, der seit Juli im Irak arbeitet. Dort ist er in Kirkuk stationiert, im Zen­trum der irakischen Erdölindustrie – einer über viele Jahre bitter umkämpften Region.

In einem Team aus zehn Fachleuten (Expats) aus vier Kontinenten und etwa 130 irakischen Mitarbeitern sichert der 57-Jährige an sechs Tagen seiner 48-stündigen Arbeitswoche die technischen Voraussetzungen für die Arbeit der Mediziner. Jeden Morgen fährt er mit dem Team in das ehemals vom IS besetzte Gebiet, in die Städten Hawija und Abbasi, wo „Ärzte ohne Grenzen“ die medizinische Grundversorgung für die Region anbietet.

„Der überwiegende Aspekt für meinen Einsatz ist, humanitäre Hilfe zu leisten, zu versuchen, die Welt ein klein wenig besser zu machen“, schildert Paschke seine Motivation für den Irak-Einsatz. Gleichwohl räumt er ein, dass ihn der Einblick in andere Länder und Kulturen „und garantiert auch die Freude an Herausforderungen“ reizen. Und Herausforderungen gibt es zuhauf: „Auf den ersten 20 Kilometern im ehemaligen IS-Gebiet sind geschätzte 90 Prozent der Gebäude zerstört, alle 100 bis 200 Meter liegen Autowracks entlang der Straße. Und alle Wasserspeicher entlang der Strecke wurden gesprengt – und das in einer Region, die auch in diesem Sommer sechs Monate keinen Tropfen Regen hatte, bei täglich über 50 Grad“, schildert der Sendener die trostlose Lage.

„Ärzte ohne Grenzen“ bietet dort kostenlose medizinische Versorgung für all diejenigen, die Hilfe brauchen. Im Irak gebe es Millionen Menschen, die nach der Flucht vor dem IS-Terror aus entlegenen Flüchtlingscamps nun wieder in ihre befreiten Heimatdörfer zurückkehrt seien. „Wir planen, entsprechend der Bewegung der Menschen nun eine neue Versorgungsstation dort aufzubauen, wohin sie zurückkehren“, erklärt Paschke.

Aktuell ist er für zwei Kernaufgaben verantwortlich: Movement und Infrastruktur. „Movement bedeutet, dass die Teams morgens losfahren können und nachmittags zurückkommen können. Dafür ist Sicherheit ein entscheidender Punkt“, erzählt der Sendener. „Überwachungstechnik für die Autos, spezielle Satelliten-Backup-Telefonsysteme – dafür trage ich die Verantwortung und stelle mit meinem Team sicher, dass alles funktioniert.“ Jeden Morgen werde aufgrund der Sicherheitslage neu entschieden, ob die Teams losfahren können. „Ich war mit im Auto, als 100 Meter vor uns eine Miene im Seitenstreifen gesprengt wurde“, denkt Paschke an ein einschneidendes Erlebnis zurück.

In seinem zweiten Arbeitsschwerpunkt „funktionierende Infrastruktur“ muss der Technik-Experte Strom, Gebäude- und Klimatechnik, Generatoren, Fahrzeuge, IT, Kommunikationstechnik und so manches mehr bereitstellen, damit die Mediziner arbeiten können. „Das ist insgesamt sehr umfangreich und bedeutet zum Beispiel, dass im Sommer unbedingt Strom und Klima benötigt werden, damit bei über 50 Grad die Medikamente, die zum Teil einer Kühlkette unterliegen, brauchbar bleiben“, schildert Paschke die Problematik.

„Neben den vielen kleinen Erkenntnissen über die Freundlichkeit der Menschen hier, der Grausamkeit des Krieges, die Schönheit der Landschaft, und Hunderte anderer Details“, resümiert der zweifache Familienvater, „nehme ich vor allem die Gewissheit mit, in Deutschland und Senden in einer mehr als privilegierten Umgebung zu leben.“

Der 24. Dezember ist für „Ärzte ohne Grenzen“ und ihre Helfer ein normaler Arbeitstag. „Wir werden auch an diesem Tag zu den Patienten fahren. Gegen 17 Uhr bereiten wir dann das Weihnachtsessen zu“, sagt Mathias Paschke. „Wir haben eine Lammkeule besorgt und werden wohl brasilianische Vorspeisen, italienische Lammkeule mit kanadischer Beilage und nigerianisches Dessert haben.“ Anschließend sei ein „Wichteln“ geplant – jeder besorgt ein Geschenk, das dann per Los verschenkt wird. „Einen kleinen Plastikbaum gibt es auch, aber auf alles andere müssen wir verzichten. Sozusagen ein Weihnachten in der ,Ärzte ohne Grenzen‘-Familie“, berichtet der Sendener.