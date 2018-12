Vor gut sieben Jahren entstand bei einem privaten Treffen auf dem Hof Große Hellmann die Idee, ein vorweihnachtliches Konzert zu organisieren. „Bei der Premiere habe ich alleine für die Besucher gesungen und auf der Gitarre gespielt“, erinnert sich Initiator Heri Koch. In den Folgejahren holte sich der Bösenseller dann Musikerfreunde hinzu und lud am vierten Adventswochenende zu „Heri Koch and friends“ auf den Ferienhof ein. Mittlerweile ist das Konzert ein fester Bestandteil im Bösenseller Kulturprogramm. Jetzt wurde die junge Tradition durch einen neuen Impuls weiter belebt: „Heri goes Jazz“ hieß es am Freitagabend.

In lauschiger Clubatmosphäre servierte der Sänger und Gitarrist, akustisch exzellent abgestimmt, eingängige Jazz- und Soul-Klassiker, die es in den vergangenen Jahrzehnten zu „populärem Ruhm“ gebracht haben. Begleitet wurde er von namhaften und wunderbar aufeinander abgestimmten Musikern der Szene: Arndt Neemann am E-Piano, Frank Konrad am Bass sowie Christian Willeczelek am Schlagzeug. Mit insgesamt 18 Stücken wie „On Broadway“ von George Benson, „Georgia on my Mind von Ray Charles oder „Ain’t No Sunshine“ von Bill Withers gestaltete das Quartett hörenswerte zweieinhalb Stunden. In vielen Soli-Passagen hatten die Musiker Freiraum, den Klassikern eine individuelle Note zu verleihen. Bösenseller Lokalkolorit steuerte Koch gleich eingangs bei: „Ich habe mich ganz doll gefreut, als ich hörte, dass hinter dem Hof kein Preußen-Stadion gebaut wird“, sagte er und spielte sogleich den Song „What a Difference a Day makes“ an.