Zum Weihnachtsfest gestaltet das Jugendorchester Havixbeck unter der Leitung von Dirigent Rainer Becker am Donnerstag (27. Dezember) um 19 Uhr ein etwa einstündiges Weihnachtskonzert in St. Laurentius. Im Mittelpunkt steht besinnliche Musik zum Entspannen und Nachdenken. An der Harfe wird das Orchester bei mehreren Werken von Merle Fuchs begleitet. Als Solistin an der Klarinette ist Julia Henrichmann im Werk „Rahoon – A Rhapsody for clarinet“ zu hören. Neben weihnachtlicher Musik spielt das Jugendorchester auch sinfonische Kompositionen, wie die „Overture for woodwinds“ von Philip Sparke und „Cantique de Jean Racine” von Gabriel Fauré. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Um Spenden für die Jugendarbeit des Orchesters wird gebeten, heißt es in der Konzert-Ankündigung.