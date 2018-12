Handelshof steht in großen, verschnörkelten weißen Lettern an der Giebelseite des Hauses Münsterstraße 3a. „Es handelt sich um die Originalschrift, die ich 2014 beim Abriss der ehemaligen Gaststätte Handelshof retten konnte. Leider ist das ,f‘ damals der Abrissbirne zum Opfer gefallen. Ich habe es aber originalgetreu ersetzen lassen“, berichtet Bernd Sparenberg. Mit seiner Aktion erfüllt der Architekt des Gebäudes ein Versprechen, das er 2014 öffentlich gegeben hatte.

Für Sparenberg ist es wichtig, die Erinnerung an den Handelshof als ein Teil des „guten alten Sendens“ lebendig zu erhalten. „Es handelt sich nicht nur um das Haus Münsterstraße 3a, sondern auch um den ehemaligen Standort einer traditionellen Sendener Gaststätte. Ich selbst war jahrelang Stammgast dort“, erzählt Sparenberg.

Der Name „Handelshof“ leitet sich ab von dem Viehhandel und der öffentlichen Viehwaage, die in früheren Jahrzehnten in dem Gebäude untergebracht waren. Dort wurde per Handschlag der Preis des Schlachtviehs, von Schweinen, Rindern und Kühen, ausgehandelt. Das ging nach Auskunft des Heimatvereins Senden bis in die 1960er Jahre.

Neben der Gaststätte und dem Viehhandel befand sich zeitweise auch eine Bäckerei in dem Gebäude. Dieses Geschäft wurde bis 1974 von Familien Schmitz geführt. Anschließend übernahm Horst Grugel die Gaststätte mit Kegelbahn, die zu den Austragungsstätten der Sendener Dorf-Kegelmeisterschaft gehörte. „1985 ging die Pacht an Familie Hartmann über. Guter Geist und Seele der Wirtschaft war Siggi Hartmann, der im April 2010 verstorben ist“, erinnert sich Sparenberg. Etwa zwei Jahre lang wurde der Handelshof von Hartmanns Frau Ute sowie deren Töchtern Ilka und Ute weitergeführt. 2014 stand das in Teilen über 100 Jahre alte Gebäude zum Verkauf und wurde schließlich abgerissen. Für das Areal an der Münsterstraße entwarf der Architekt Bernd Sparenberg ein Gebäude mit sieben Eigentumswohnungen in der Größe von etwa 75 bis 90 Quadratmetern. Investor war der Lüdinghauser Bauunternehmer Bernhard Austrup.