Glaube blüht in Blumen auf

Vor etwas mehr als 40 Jahren, am 12. September 1978, wurde ein besonderes Ottmarsbocholter Kulturgut eingeweiht: die Marienkapelle des Heimatvereins am Dillenweg. Sie ist ein öffentliches Zeugnis für mehrerlei Dinge: für tief verwurzelten Glauben, für den hohen Wert von Freiwilligkeit und Eigeninitiative und für eine gute Nachbarschaft. Eingefasst von zwei hohen Linden und flankiert von sieben Davertfindlingen bietet die kleine Kapelle einen Ort für Stille und Gebet. Wanderer und Radtouristen können die beiden Holzbänke für eine gemütliche Rast nutzen.

Dass das gesamte Drumherum stets einen einladenden Eindruck macht, dafür sorgen nicht etwa hauptamtliche Kräfte, sondern es ist die liebevolle Hege durch drei Familien von der angrenzenden Feldmark. Wenn es in all den Jahren nie an frischen Blumen gemangelt hat, wenn für die Gottesmutter mit dem Jesuskind immer eine Kerze brannte, wenn die Grünanlage immer schön gepflegt war und wenn die fortwährende Verdreckung durch Hundekot immer wieder aufs Neue beseitigt wurde, dann waren immer die Familien Schilling, Schülting und Vorspohl am Werk gewesen.

Dem gebühre hohe Anerkennung, betonen der Vorsitzende des Heimatvereins, Werner Welslau, und dessen Vorgänger Stefan Frie. „Während andere fragen, was der Staat für sie tun kann, lautet euer beispielhafter Leitgedanke: Was können wir für die Gesellschaft tun?“, danken die beiden den drei Familien. Aus der Riege der Heimatvereinsvorsitzenden ist auch Bernhard Hutters unbedingt zu nennen. Ihm war die Kapelle in seiner 24-jährigen Amtszeit immer lieb und teuer gewesen. Überdies hielt Hutters immer engen Kontakte zu der Nachbarschaft der Feldmark.

Die Geschichte des Bauwerks hat nicht erst vor 40 Jahren begonnen, vielmehr reicht sie zurück bis 1830. Errichtet wurde sie ursprünglich auf einer zum heutigen Hof Niebert (vormals Domhöver) in der Oberbauerschaft gehörenden Fläche entlang eines von Schulkindern genutzten Weges. Nach der Schließung der Bauerschaftsschule 1964 wurde das nicht mehr benötigte Pättken später im Zuge eines Flurbereinigungsverfahrens beseitigt – mit der Folge, dass die Kapelle nun einsam und ohne jede verkehrliche Anbindung inmitten einer grünen Kuhwiese stand.

Dort zogen mit der Zeit recht dunkle Wolken auf, weil über allem das Damoklesschwert des Verfalls oder des Abrisses schwebte. Beides empfand Bauer Franz Niebert als zu schade und ging auf den Heimatverein zu. Und der nahm sich 1978 des Kapellchens gerne an, weil in der Vergangenheit schon mehrere Bildstöcke verfallen waren.

An dem bei Spaziergängern beliebten Weg vom Sportplatz in Richtung der damaligen Ottmarsbocholter Vogelstange wurde eine neue, öffentlichkeitswirksame Bleibe geschaffen. Dies wurde nicht zuletzt durch die bereitwilligen Unterstützung des Grundstückseigentümers Filip Graf Sternberg, ermöglicht. Früher soll sich an dieser Stelle mal eine Galgenkuhle, also eine Hinrichtungsstätte, befunden haben. Die mühevolle Zerlegung und der anschließende Wiederaufbau der Kapelle waren mit einer grundlegenden und ehrenamtlichen Sanierung durch fleißige Helfer des Heimatvereins verbunden.

Auf der Niebertschen Flur war eine Herz-Jesu-Figur der Kern des sakralen Denkmals gewesen, sie zerbrach jedoch aus nicht überlieferten Gründen. „Da es sich nur um eine Gipsstatue handelte, lohnte eine Restaurierung nicht“, heißt es in alten Aufzeichnungen. Ersatz kam in Form einer eichenen Statue der Gottesmutter Maria mit dem Jesuskind auf dem Arm, entstanden in der Werkstatt eines Davensberger Bildhauers.