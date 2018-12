Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blickt Rüdiger Goltz auf 2018 zurück. „Im Unterschied zu 2017 war es ein recht gutes Jahr. Damals gab es in der Gemeinde Senden nur 1281 Blutspenden. In diesem Jahr waren es immerhin 1309“, resümiert der Blutspendenbeauftragte des DRK Ortsvereins Senden. Gleichwohl bereitet Goltz die langfristige Entwicklung Sorge: „Vor etwa zehn Jahren hatten wir noch um die 3000 Spenden pro Jahr in der Gemeinde. Der Spitzenwert bei einem einzelnen Termin in Senden lag sogar schon einmal bei über 400 Spenden“, erinnert sich Goltz. „Blut kann man nicht künstlich herstellen, darum sind wir auf Spenden angewiesen.“ Der größte Teil der Konserven werden für die Behandlung von Krebspatienten und für geplante Notfall-Operationen benötigt.

Rüdiger Goltz Foto: sff

Den deutlichen Rückgang führt der Blutspendenbeauftragte unter anderem darauf zurück, „dass viele Berufstätige länger arbeiten müssen und daher Termine nicht wahrnehmen können“. Auch Schichtdienst sowie andere berufliche und familiäre Verpflichtungen spielten eine Rolle.

Sorge bereitete überdies der Nachwuchsmangel: „Die meisten Spender sind über 40 Jahre alt. Es kommen zwar immer wieder neue, junge Leute zu den Terminen, aber es sind zu wenige, um die altersbedingten Wegfälle auszugleichen. Denn nur bis zum 75. Lebensjahr darf gespendet werden“, umreißt Goltz die Problematik. Um das Defizit auszugleichen müssten in der Gemeinde Senden jährlich etwa 100 Spenden durch neue Spender geleistet werden. Doch 2018 waren es lediglich 63. 2017 wurden noch 70 Spenden von Erstspendern registriert. „Wir brauchen mehr junge Leute, die zur Blutspende gehen – selbst wenn es nur zwei Mal im Jahr ist. Das würde den Kranken schon helfen. Den gegenwärtigen Trend müssen wir abfangen“, betont Goltz.

Eine überdurchschnittlich hohen Anteil am Blutspenderaufkommen leisten übrigens die kleinen Ortsteile, das belegt die aktuelle Statistik: Im Ortsteil Senden wurden im vergangenen Jahr 716 Blutspenden registriert. Das sind 49 pro 1000 Einwohner. In Bösensell lag der Wert bei 77 (216 Spender), in Ottmarsbocholt gar bei 105 (377 Spender). „Die höhere Beteiligung gegenüber Senden dürfte am stärkeren Zusammenhalt in den Dörfern liegen“, glaubt Goltz. „Da zieht der eine den anderen mit.“ Ein Phänomen, auf das der Blutspendenbeauftragte in allen Ortsteilen 2019 verstärkt hofft.