Manchmal lädt sich Rahman Abdur Sehnsuchtsbilder aus dem Internet auf sein Mobiltelefon: Ein Junge auf einem Boot mitten auf einem See mit dunkelblauem Wasser, der rote Lotusblüten pflückt. Eine Landschaftsaufnahme mit im flachen Wasser liegenden hellgrünen Reisfeldern, über die sich ein klarer Himmel wölbt. Für die einen perfekte Urlaubsbilder – für Rahman Abdur eine liebevolle und zugleich schmerzhafte Erinnerung an die alte Heimat in Bangladesh.

Eine Heimat, die für den 37-Jährigen unerreichbar ist. Auch deshalb, weil seit neun Jahren in Deutschland sein rechtlicher Status als Flüchtling immer noch nicht abschließend geklärt ist. Politische Gründe zwangen den damals 28-Jährigen zum Weggang aus der Heimat. Seine Familie, seine Mutter, seine Geschwister, die Nichten und Neffen hat er seitdem nicht wiedergesehen. Eine Tatsache, die den sonst so fröhlich wirkenden Mann nachdenklich werden lässt. Da helfen auch die Telefonate mit der Mama nicht viel, die so oft fragt, wann Rahman denn nun endlich wieder nach Hause kommen würde. Im Moment ist er in seiner neuen Heimat Deutschland nur „geduldet“.

„Ich kann also abgeschoben werden“, sagt Rahman Abdur, der seit fast drei Jahren bei der Sendenerin Ellis Menzler wohnt und dort ein Zuhause gefunden hat. „Mit Familienanschluss!“, betont Ellis Menzler, die sich sehr darüber freut, in dem Bangladeshi nicht nur einen neuen Mitbewohner für das zu groß gewordene Haus gefunden zu haben, sondern auch ein neues Familienmitglied. Eines, das schnell auch von Menzlers beiden Kindern als solches akzeptiert wurde.

Über Rahman Abdurs Gesicht huscht ein Lächeln, als Ellis Menzler davon erzählt. „Ich bin dankbar, hier zu sein“, sagt er, „Ellis hilft mir, wo immer sie kann. Sie ist eine zweite Mutter für mich“. Mit ihrer Hilfe fand er auch seinen jetzigen Job bei den Alexianern in Amelsbüren.

Ellis Menzler sprach mit dem Geschäftsführer über ihren Schützling und der lud ihn zum Gespräch ein. Der Rest war reine Formsache. Von den Qualitäten ihres neuen Mitarbeiters war die Geschäftsführung schnell überzeugt: Wurden Abdur von seinen anderen drei Arbeitgebern beste Zeugnisse ausgestellt.

Seit 2017 arbeitet Rahman Abdur in der Alexianer-Küche an fünf Tagen in der Woche und außerdem jedes zweite Wochenende. Der junge Bangladeshi ist sparsam. Von dem Geld, was er verdient, gibt er kaum etwas für sich aus. Den weitaus größten Teil schickt er nach Hause, um seine Familie damit zu unterstützen. Aus diesem Grund schiebt er auch die Entscheidung, eine Ausbildung anzufangen, vor sich her. „Dann verdiene ich nicht so viel“, sagt Rahman, „und die Familie bedeutet mir alles.“

Nach eindringlichen Gesprächen mit seiner deutschen Familie sieht er jetzt zumindest ein wenig ein, dass er auch mal an sich denken muss. Nun spart er für seinen Führerschein – in der Hoffnung, dass das Damoklesschwert der Abschiebung irgendwann nicht mehr über ihm schwebt. Vor kurzem hat er zusammen mit einem Anwalt und auf Anraten von offizieller Stelle eine Eingabe an die Härtefall-Kommission des Landes NRW gerichtet – es ist für Rahman Abdur die einzige Chance, die ihm geblieben ist. „Jetzt warten wir auf eine hoffentlich positive Entscheidung“, berichtet Ellis Menzler von einem Verfahren, dessen Ausgang ungewiss ist.