Der Chor „La Musica“ hat am zweiten Weihnachtsfeiertag die 10-Uhr-Messe in der St.-Johannes-Kirche mitgestaltet. Das Lied „Ein Stern schien hell in der Nacht“ konnte die Gottesdienstbesucher ebenso begeistern wie das bekanntere Stück „Der kleine Trommler“, heißt es in einer Mitteilung. Zum Abschluss sang der Chor schon fast traditionell „Night of Silence“, welches Strophe für Strophe in „Stille Nacht, heilige Nacht“ übergeht.

„La Musica“ nahm die Messe auch zum Anlass, um die beim Jubiläumskonzert im Oktober gesammelte Spende an die Vertreterin von „Herzenswünsche“, Margret Gessmann, zu übergeben. Ihr überreichte Walburga Raestrup einen Betrag in Höhe von über 1500 Euro, heißt es weiter. Die Chormitglieder freuen sich, dass sie nicht nur mit ihrem Konzert die Zuhörer begeistern konnte, sondern auch mit dieser Spende schwer kranken Kindern helfen.