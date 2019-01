Leise und eindringliche lyrische Zeitreise

Es war ganz und gar keine leichten Kost, mit der Jürgen Janning sein Publikum zum Jahreswechsel verwöhnte. Konzentriertes Zuhören, sich einlassen auf sehr unterschiedliche Gedichte und Versformen aus zwölf Jahrhunderten waren am Montag in der Friedenskapelle gefragt. Bereits zum 15. Mal seit 2003 hatte die Kunst- und Kulturinitiative Senden (KuKiS) dort hin zur musikalisch-literarischen Rezitation „Das Jahr geht um“ am Silvestertag eingeladen. Einmal mehr wurde Janning von Alexander Zinowsky an der Gitarre begleitet.

Die Zeitreise begann mit dem Hildebrandslied – eines der frühesten poetischen Textzeugnisse in althochdeutscher Sprache und aus germanischer Zeit. „Ich möchte das Gedicht für sich selbst sprechen lassen. Seien Sie nicht erschreckt, wenn Sie gar nichts verstehen“, kündigte Janning schmunzelnd an. Und so ließen die Zuhörer still lauschend das uralte, fremde Deutsch auf sich wirken. Gleichwohl übersetzte und beleuchtete der Rezitator anschließend den Inhalt der elf vorgetragenen Verse.

Alsdann sprang Janning mit „Siebenmeilenstiefeln auf literarischen Pfaden“ (so der Titel des Programms) vom neunten ins zwölfte Jahrhundert zum Minnegesang des Walther von der Vogelweide, weiter zum Barockdichter Martin Opitz und schließlich über Goethe Schiller, Hölderlin, Rilke und Hesse zu Ingeborg Bachmann und Ernst Jandl. Stets stellte sich Janning mit schlichter, zurückhaltender Gestik ganz in den Dienst des jeweiligen Werkes – trug die Verse auf sanfte, doch zugleich sichere und eindringliche Weise vor. Dabei erfuhren die Zuhörern „am Rande“ so manches über die Dichter, deren Epoche und literaturgeschichtliche Bedeutung.

„Mir geht es auch darum, die Sprachentwicklung in den Gedichten vom neunten Jahrhundert bis heute aufzuzeigen“, erklärte Janning im WN-Gespräch und fügte lächelnd hinzu: „Leider musste ich vieles aus dem Programm streichen, weil mir der Beginn des Jahresschlussgottesdienstes zeitlich im Nacken saß.“

„Für uns ist das abwechslungsreiche Programm, das uns Jürgen Janning jeweils am Silvesterabend bietet, ein sehr schöner Jahresausklang und eine gute Tradition“, lobte KuKiS-Vorsitzende Iris Weintz, Der literarisch-musikalische Nachmittag „Das Jahr geht um“ habe über die Grenzen Sendens hinaus ein festes Stammpublikum gefunden. Diese Mal blieben allerdings etliche Stühle in der Friedenskapelle unbesetzt. Nur rund 30 Interessierte erlebten die unterhaltsamen wie lehrreichen Siebenmeilen-Sprünge durch die deutsche Literaturgeschichte.