Kartenkloppen mit Konzentration und Köpfchen: Im Saal der Gaststätte Temme fand nun das 39. Doppelkopfturnier des CDU-Ortsverbandes Bösensell statt, an dem 30 Männer und vier Frauen teilnahmen – sowohl um dem Wettstreit zu frönen als auch um Geselligkeit zu erleben.

Der Drang zu den Spitzenplätzen sticht doch bei einigen Spielern durch; der Spaß am Spiel steht aber eindeutig m Vordergrund, heißt es in der Pressemitteilung der CDU. Da man mittlerweile fast unter sich ist – einige Freunde und Bekannte der Bösenseller Mitspieler kommen aus den umliegenden Orten dazu – überwiegt die Freude am Spiel.

So trugen auch diesmal die Teilnehmer in angeregter Runde drei Mal 16 Spiele (beziehungsweise 20 an den beiden Fünfertischen) aus. Nach jeder Runde wurden die Teilnehmer an den Tischen neu ausgelost. Das Startgeld in Höhe von fünf Euro wurde in Sachpreise umgesetzt, die in der Reihenfolge der Platzierung frei ausgewählt werden konnten.

So erzielte diesmal Manfred Reicks aus Appelhülsen den ersten Platz mit erstmalig 200 Gesamtpunkten! Auf Platz zwei mit 147 Punkten landete Gerd Steinhoff, der zum ersten Mal in Bösensell teilgenommen hat und vom Gesamtverlauf des Abends sehr begeistert war, so lautet die Mitteilung weiter. Den dritten Rang sicherte sich Norbert Große Kintrup mit 145 Punkten.

Er war es, der in seiner Amtszeit als CDU-Vorsitzender das Doppelkopfturnier erstmalig ausgerichtet hatte. Die Spieler, bei denen es nicht ganz so gut lief, erreichten lediglich 60 Punkte. Der Siegeswille wird in der Regel nur belohnt, wenn man auch mal Risikospiele wagt, die bei Erfolg mit reichlich punkten belohnt werden. Bis zum 15. Platz gab es Preise. Das Turnier endete kurz nach Mitternacht, teilt die CDU als Veranstalterin abschließend mit.