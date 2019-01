Lange und ereignisreiche Zeit

Auf eine lange, ereignisreiche gemeinsame Zeit können Anna und Franz-Josef Koch zurückblicken. Am heutigen 2. Januar sind die beiden Sendener 60 Jahre miteinander verheiratet.

Dabei fand ihre grüne Hochzeit Anfang 1959 früher statt als ursprünglich geplant. Franz-Josef Koch sollte zur Bundeswehr eingezogen werden, und die beiden schon Verlobten zogen die Trauung vor, um Anspruch auf das Trennungsgeld für Verheiratete erheben zu können. Das Kuriose: Nach der Hochzeit hörte Koch von der Bundeswehr nichts mehr. „Und wir mussten da nun durch“, erinnert sich Anna Koch heute lachend.

Dabei waren Kindheit und Jugend für die beiden gebürtigen Münsteraner alles andere als heiter. Anna Kochs Vater kam in Russland in Kriegsgefangenschaft, die Mutter musste ihre fünf Kinder allein durchbringen – dann auch noch ohne eigenes Dach über dem Kopf: Ihr Haus war ausgebombt worden. „Das war eine furchtbare Zeit“, so Anna Koch.

Besser wurde es nach dem Krieg, doch auch da war das Leben kein Zuckerschlecken. „Wir haben lange und sehr viel gearbeitet.“ Das, so Anna Koch, sei auch ein Geheimnis ihrer langen Ehe gewesen. Franz-Josef Koch arbeitete bis zu seiner Rente bei der West-LB in Münster, seine Frau zunächst als Fachverkäuferin in einer Drogerie, dann 35 Jahre als selbstständige Weinberaterin. Daneben gründeten sie eine Familie und bauten ein Eigenheim in Amelsbüren.

Inzwischen sind beide im Ruhestand. Ihr Haus haben sie ihren seit Langem erwachsenen Kindern überlassen und wohnen nun am Grete-Schött-Ring in Senden. „Wir fühlen uns hier sehr wohl, auch die Nachbarn haben uns gut aufgenommen“, sagt Anna Koch.

Ihre Diamantene Hochzeit feiern die beiden gemeinsam mit ihren zwei Töchtern und drei Enkelkindern. Und mit Anna Kochs Bruder: Der hatte am selben Tag geheiratet wie sie – es war eine Doppelhochzeit. Die Schwägerin der Kochs ist jedoch inzwischen verstorben.