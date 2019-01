Während die meisten Sendener die Sektkorken knallen und die Raketen starten ließen, rückte die Feuerwehr zu einem Brand einer Hecke im Schlossfeld aus. Wenige Minuten nach Mitternacht übernahmen 13 Kameraden des Löschzuges Senden Nachlöscharbeiten – Anwohner waren selbst auch schon tätig geworden – und untersuchten den Brandherd mit der Wärmebildkamera. Die Hecke soll sich durch Feuerwerkskörper entzündet haben, lauten erste Angaben zur Brandursache. Am Neujahrstag meldete ein Jogger den Brand eines hohlen Baums im Königspark, woraufhin neun Angehörige des Löschzugs Senden gegen neun Uhr mit einem Fahrzeug den Bereich in der Nähe der Skateranlage aufsuchten. Für den Rettungsdienst war es nach DRK-Angaben eine relativ ruhige Silvesternacht: fünf Einsätze wegen kleinerer Verletzungen im Zuge des Jahresausklangs schlugen in Senden zu Buche. Die Polizei meldet drei Einsätze in der Stevergemeinde, wozu der Heckenbrand im Schlossfeld zählt.