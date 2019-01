Verstärkung und Ansporn für die gekrönten Häupter: 123 Sternsinger traten am Mittwoch in Senden ihren Einsatz an – deutlich mehr als im vorigen Jahr. Im Aussendungsgottesdienst stellte Pfarrer Klemens Schneider die Bedeutung ihrer Mission heraus: „Ihr leistet einen ganz wichtigen Dienst“, betonte er. Denn die vielen Grundschulkinder und einigen Jugendlichen bringen den Häusern und ihren Bewohnern den Segen und sammeln Spenden für die weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Das diesjährige Motto lautet „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“. In dem Schwerpunktland sollen vor allem Not und Ausgrenzung von behinderten Kindern, die aus armen Familien stammen, gelindert werden. In 33 Gruppen sind die Sternsinger bis Samstag in weiten Teilen Sendens unterwegs. Dabei hoffen die „Nachfolger der Heiligen drei Könige“, dass sie auf viele offene Türen und weite Herzen stoßen, so Pfarrer Schneider. Er würdigte nicht nur das Engagement der Kinder, die singend von Tür zu Tür ziehen, sondern auch ihrer Eltern sowie des Vorbereitungsteams. Zu seinen Aufgaben gehörte es, überdies den Fundus der Gewänder aufzustocken, der angesichts einer erfreulich hohen Beteiligung knapp wurde.