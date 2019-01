Erster Schritt in Richtung Bürgerhaus

Der Heimatverein Senden beginnt mit ersten Vorarbeiten am Haus Palz, das auf Dauer in ein Bürgerhaus umgewandelt werden soll ( WN berichten) Die Rodung des Gartenbereiches bei Palz wird, soweit das Wetter es erlaubt, so ablaufen: Am Freitag (4. Januar) wird der Forstunternehmer Hannes Schulze Beckendorf aus Senden mit Unterstützung einiger Helfer des Heimatvereins die Fichten entlang der Mauer des Spitalweges fällen. Arbeitsbeginn ist um 9 Uhr, teilt der Heimatverein mit.

Am Samstag (5. Januar) werden ab 9 Uhr die anderen Hecken und Sträucher gefällt und entlang der Mauer hinter der Münsterstraße so aufgestapelt, dass in den folgen Tagen der Großhäckseler der Firma Schulze Beckendorf die Äste mit einem Kran aufnimmt und schreddert. An diesem Samstag ist das Engagement aller Helfer gefragt, betont der Heimatverein in seiner Mitteilung.

Letzte Aufräumarbeiten und Restebeseitigung erfolgen dann gegebenenfalls mit einem Kleinhäcksler nach Absprache. Agnes Wiesker, Vorsitzende des Heimatvereins, hat Kontakt zu einigen Helfergruppen aufgenommen. Wer darüber hinaus am Samstag mit anpacken möchte, sollte sich bitte per Mail an schulzehoeping @yahoo.de oder ✆ 0 17 3/479 09 57 bei Karl Schulze Höping melden.

Einige fleißige Helfer haben kümmern sich um die Verpflegung. Auch hier sind weitere Helfer willkommen. Sie können sich bei Agnes Wiesker melden. Alle Beteiligten haben ihren Dienst ehrenamtlich erklärt, auch der technische Einsatz und die Entsorgung erfolgen ehrenamtlich. Wenn mehr Helfer kommen, als im Außenbereich notwendig sind, können sie bereits die Teppichböden ausbauen und in Rollen ins Erdgeschoss legen, kündigt der Verein an.