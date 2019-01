Der Jahreswechsel ist traditionell ein Zeitpunkt, an dem sowohl zurück- als auch nach vorn geschaut wird. Auch das Leitungsteam des Jugendrotkreuzes ( JRK) bildet da keine Ausnahme.

Beim Rückblick auf die Gruppenstunden des vergangenen Jahres ist vor allem der Besuch in der Leitstelle in Coesfeld in Erinnerung geblieben. Aber auch neben den normalen Gruppenstunden gab es zahlreiche Aktionen. Da der Erste-Hilfe-Wettbewerb auf Kreisebene 2018 ausgefallen ist, organisierten die Sendener kurzerhand ihren eigenen Wettbewerb. Die Mühen wurden belohnt: Durch Losentscheid durfte eine Gruppe aus Senden am Landeswettbewerb teilnehmen und erreichte dort den vierten Platz – für die erste Teilnahme an so einer Veranstaltung ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann, wie es damals hieß.

Auch der Wochenendausflug nach Bergneustadt war ein voller Erfolg, trotz eines straffen Zeitplans. Gleiches gilt für den 24-Stunden-Rettungsdiensttag, der gemeinsam mit der Dülmener Jugendfeuerwehr, der DLRG und der Suchhundestaffel auf die Beine gestellt wurde.

Dass die Jugendrotkreuzleiter mit ihrem Programm auf dem richtigen Weg sind, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass die Mitgliederzahl im JRK zum Jahresende auf 38 angestiegen ist, die sich in mittlerweile drei Gruppen jeweils mittwochs im Rotkreuz-Heim treffen. Und auch in 2019 stehen wieder einige Höhepunkte auf dem Programm: Neben dem Erste-Hilfe-Wettbewerb und dem 24-Stunden-Rettungsdiensttag unter anderem Fahrten in den Moviepark Bottrop, ins Maximare in Hamm und ins Universum nach Bremen.