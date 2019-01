Seit 2013 nimmt Senden über den Verbund mit den anderen Gemeinden und Städten im Kreis Coesfeld am Kulturrucksack teil. Mit der Förderung aus diesem Programm vom Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW können neue und zusätzliche Zugangswege zu Kunst und Kultur geschaffen werden.

Den Zehn- bis 14-Jährigen insbesondere auch außerhalb des schulischen Kontexts und nah an ihren eigenen „Lebenswelten“ neue Perspektiven in der Rezeption von kulturellen Angeboten sowie Räume der eigenen kreativen Gestaltung zu eröffnen, ist Ziel des Kulturrucksackprogramms. Neben einer breiten Teilhabe wird vor allem ihre aktive Mitgestaltung an Kunst und Kultur angestrebt, heißt es in der Pressemitteilung des Kulturamtes der Gemeinde.

Um Kinder und Jugendliche in diesem Alter auch außerhalb der Schulen zu erreichen und an ihre Interessen und Ressourcen anzuknüpfen, kooperiert die Gemeinde Senden mit dem Ökumenischen Jugendtreff Senden e. V., so die Mitteilung weiter. Um Fördermittel für die Umsetzung von lokalen Projekten mit dieser Zielsetzung können sich Kultureinrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft sowie kultur- und medienpädagogischer Fachrichtungen sowie freie Kunst- und Kulturschaffende bis zum 18. Januar (Freitag) bewerben.

Für die Bewerbung um eine Förderung aus Mitteln des Kulturrucksacks werden eine Projektskizze und eine Finanzkalkulation benötigt.

Es können sich aus allen Ortsteilen zum Beispiel Sport- und Heimatvereine sowie Kolpingsfamilien mit geeigneten Projekten melden, animiert das Kulturamt zur Teilnahme. „Es wäre schön, wenn sich interessierte Institutionen melden würden, damit das Angebot bereichert werden kann“, appelliert Sowade.