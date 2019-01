Zukunft wird im Acker ausgerollt

Auch in den Bauerschaften runter von der Kriechspur: Der Wechsel zum Hochgeschwindigkeitsinternet in den Außenbereichen ist in vollem Gange. „Am Anfang stotterte es ein bisschen, aber jetzt läuft alles nach Plan“, so lautet die Zwischenbilanz des sogenannten „Buddelvereins“, der es sich vor zwei Jahren zum Ziel gesetzt hatte, in völliger Eigenregie das Surfen auf der Überholspur auch bei der letzten Milchkanne zu ermöglichen. Von den 15 Ausbaubezirken (Polygonen), in die das gesamte Gemeindegebiet aufgeteilt worden ist, können mittlerweile sechs die Datenautobahn der Zukunft nutzen. In weiteren fünf Polygonen liegen die Leerrohre in der Erde, die Infrastruktur steht also. Hier werden die Glasfaserkabel im Januar eingeblasen und die Anschlüsse aktiviert.

Der Vereinsvorsitzende Alfons Schräder und Wirtschaftsförderer Niklas Esser zeigten sich auf WN-Anfrage ausgesprochen zufrieden mit dem Projektverlauf und verteilten ein dickes Kompliment. „Mit großer Solidarität ist hier eine ganze, ganze Menge bewegt worden. Darauf kann die Bevölkerung im Außenbereich stolz sein“.

Das Konzept mit dem „Buddelverein“, der offiziell „Teilnehmergemeinschaft Glasfaser Außenbereich Senden e.V.“ (TGAS) heißt und der 450 Mitglieder mit 630 Anschlüssen zählt, sei richtungsweisend gewesen. Der Kreis der Außenbereichsbewohner hat das kostspielige Verlegen der Leerrohre mittels der bahnbrechenden Variante des Einpflügens selbst in die Hand genommen. Durch dieses Verfahren konnten zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden: Einen höchstmöglichen Nutzen bei niedrigsten Kosten, und obendrein auch noch die geringsten Eingriffe in die Natur. Schräder war es, der dieser Vorgehensweise zum Durchbruch verhalf. In den Bauerschaften Schölling und Holtrup bestand sie vor vier Jahren auf einer Länge von acht Kilometern ihre Feuertaufe, und dieser Erfolg legte den Grundstein für den gesamten Kreis Coesfeld, welcher inzwischen in Düsseldorf als leuchtendes Beispiel gepriesen wird. NRW-Wirtschaftsminister Dr. Andreas Pinkwart verweist auf das vorbildliche Selbsthilfemodell des Münsterlandes: „Die warten nicht, die klagen nicht, die machen es einfach.“ Und Senden ist dabei der Vorreiter gewesen.

„Wir haben erreicht, dass das Wort `Solidargemeinschaft´ Einzug in den allgemeinen Sprachgebrauch gefunden hat“, sagt Alfons Schräder. Dass man ohne die Glasfaser-Technologie von der Zukunft abgehängt sei, das sei den Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft lange klar gewesen. „Aber wie sollen wir das in der dünn besiedelten Fläche zu akzeptablen Preisen umsetzen? Davor hatten alle Angst“, beschreibt der Maschinenbauer die Ausgangslage. In der TGAS zahlt jeder das Gleiche. Es gibt keine Staffelung nach der Lage, und das ist für Schräder der erste Schlüssel zum Erfolg gewesen. Etwa 12 000 Euro hätte jeder Hauseigentümer bei konventionellem Tiefbau für seinen Anschluss berappen müssen, jetzt kommt er mit 2200 Euro aus.

Und der zweite Schlüssel ist darin zu suchen, dass „der“ Westfale ein guter Nachbar und ein Ehrenamtler ist. Daher kommt den „Multiplikatoren“ eine besondere Bedeutung zu, die als Ansprechpartner in den Polygonen die „Zugpferde“ an der Basis darstellen.

Dabei bekamen sie neben Lob mitunter auch die Kritik ab für Dinge, wo sie persönlich rein gar nichts für konnten. Ja, es sei mitunter „auf uns geschimpft“ worden, da macht der Vereinsvorsitzende gar keinen Hehl daraus. Zielscheibe seien dabei auch die Wirtschaftsförderer Melanie Baßenhoff und Niklas Esser gewesen. „Das war in der Umgangsform nicht immer angemessen“, bedauert Schräder.

Die Ursachen sieht er zum einen darin, dass „einige sehr ungeduldig waren“. Zum anderen wurde „von uns auch die eine oder andere Sache falsch eingeschätzt“. Das gelte vor allem für eine überbordende Bürokratie, „die ich vorher nicht für möglich gehalten habe“.