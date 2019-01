Erneut lädt Dr. Carsten Seick dazu ein, mit ihm in der Friedenskapelle eine Gartenreise zu unternehmen. Dieses Mal geht es in seinem Lichtbildervortrag „Das Glück des Kleeblatts“ in die Gärten und Parks in Irland. Allein 40 Schattierungen der Farbe Grün soll es in Irland geben. Dazu kommt eine Farbfülle der Stauden und anderen Blattpflanzen, die vom Golfstrom klimatisch verwöhnt werden. Die Bilderreise führt von Dublin nach Nordirland, darunter nach Mount Stewart, Giant Causeway, Connemare und Ring of Kerry. Ein Höhepunkt ist der Powerscourt Garden in den Wicklow Mountains. Neben den botanischen Ausführungen von Seick wird es ländertypische Erläuterungen geben. Der Vortrag findet bei der Kunst- und Kulturinitiative Senden (KuKiS), Grüner Grund, am 13. Januar (Sonntag) um 16 Uhr statt. Karten sind ab sofort bei Bücher Schwalbe oder an der Nachmittagskasse erhältlich.