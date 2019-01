Freigänger müssen zum Tierarzt

Sie schnurren und schmusen, fauchen und jagen. Katzen erobern ebenso die Herzen wie sie Nerven von Anwohnern strapazieren, wenn der Bestand der Beutefänger überhand nimmt. Doch weniger, um die Zweibeiner zu schonen, sondern um die flinken Räuber auf leisen Pfoten vor Krankheiten und Seuchen zu bewahren, hat der Kreistag eine Katzenschutzverordnung verabschiedet. Im Kern sieht sie vor, dass alle „Mauzis“, die das Haus verlassen, unfruchtbar und identifizierbar gemacht werden sollen.

Praxis in den Kommunen noch unklar

Was der einstimmige Kreistagsbeschluss vom 12. Dezember für die Praxis in den Kommunen bedeutet, ist aber noch unklar. „Welche konkreten Auswirkungen das hat, wissen wir noch nicht“, sagte jetzt Holger Bothur, Leiter des Fachbereichs Bürgerservice, Ordnung und Soziales. Was nicht heißt, dass die Katzenschutzverordnung bisher kein Thema im Sendener Rathaus gewesen sei, betont Bothur, dass „verschiedene Denkansätze“, mögliche Ansatzpunkte und Szenarien besprochen worden seien. Bevor der Ordnungsamtsleiter konkrete Maßnahmen nennt, möchte er sich erst mit den Kollegen der anderen Kommunen im Kreis abstimmen. „Wir wollen möglichst einheitlich vorgehen“, gibt der Fachbereichsleiter als Devise aus.

Halter tragen die Kosten Wildlebende Katzen vermehren sich stark und ein erheblicher Teil von ihnen leidet an Krankheiten oder Seuchen. Dies ist der Ausgangspunkt für den Kreis, mit einer Katzenschutzverordnung zu reagieren, die auch vom Tierschutzverein Dülmen, Coesfeld und Umgebung angeregt wurde, zumal Kapazitäten zur Unterbringung von Fundtieren knapp sind. Die Kastration und Kennzeichnung per Chip eines weiblichen Tieres kostet etwa 130 Euro, bei einem Kater werden circa 90 Euro fällig. Nur Katzen, die ausschließlich im Haus gehalten werden sowie Zuchttiere, sind von der Kastrations- und Chip-Pflicht ausgenommen, der manche Halter scho ...

Auf zwei Ebenen stellen sich für die Gemeinden jetzt Fragen: Erstens, ob und wie die Einhaltung der Verordnung kontrolliert wird, und zweitens, was mit Fundtieren passiert.

Auf diese Fragen hält Ulrich Helmich, Dezernent für Sicherheit, Bauen und Umwelt des Kreises, schon erste Antworten parat. Im WN-Gespräch betont er, dass Halter von Katzen nunmehr die Verpflichtung haben, ihren Freigänger kastrieren beziehungsweise sterilisieren zu lassen. Falls bei Fundkatzen kein Eigentümer ermittelt werden kann, veranlasse und zahle dies Coesfeld. Auch für Wildtiere springe der Kreis in die Bresche, so Helmich. Bei der Frage, ob die Verordnung mit ihren Verpflichtungen an Halter auch überprüft wird, fährt der Kreis offenbar nicht die Krallen aus: „Wir gehen nicht von Haus zu Haus.“

Kein amtlicher Stubentiger bei Kontrollen

Zum „Stubentiger“ geraten die Coesfelder Beamten dennoch nicht. Denn „wenn Missstände bekannt werden“, rücke das Veterinäramt aus, kündigte der Dezernent an. Wenn es einen konkreten Prüf-Anlass in Senden gebe, würde dieser „durch den Kreis abgearbeitet“. Auch Bothur bestätigt, Hinweisen nachzugehen.

Mit der Katzenschutzverordnung auf Kreisebene endet eine Debatte, die den Rat auf kommunaler Ebene beschäftigt hat. Denn wiederholt hatte sich die FDP in Senden dafür stark gemacht, die Pflicht zur Kastration und zum Chippen der Haustiere mit Jagdinstinkt örtlich zu regeln. Entsprechende Anträge von 2011 und 2017 verfehlten aber knapp eine politische Mehrheit. Obwohl der Ansatz, die Räuber vor Krankheiten und ihre Beute – vor allem Singvögel – zu schützen, auf Verständnis stieß, sah sich die Gemeinde als nicht zuständig an. „Es gab keine Rechtsgrundlage für eine kommunale Verordnung“, erläutert Bothur. Via Coesfeld kommt der Schutz für Katzen, und Menschen in ihrem Umfeld, jetzt doch.