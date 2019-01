„Und als Zeichen, dass wir alle zusammengehören, bekommt ihr alle diese Armbänder. Die könnt ihr euch gegenseitig umbinden“, erklärte Barbara Hüser den Sternsingern. Die warteten schon ungeduldig darauf, endlich los zu ziehen. Aber eins nach dem anderen. Erstmal der Segen und die Aussendung in der Kirche St. Urban mit Pfarrer Klemens Schneider. Dann erhalten die Kinder noch gesegnete Kreide und eine Spendendose. Der große Holzstern darf auch nicht fehlen. Schnell noch mal den Text üben, ein letztes Gruppenfoto, und los geht es.

„Wir machen das, weil es uns Spaß macht“, meint Rafael Schwienhorst, einer der „Nachfahren“ der Heiligen Drei Könige. „Und natürlich wegen der Süßigkeiten“, ergänzt sein Freund Collin Ziegler mit einem verschmitzten Grinsen. Insgesamt 63 Kinder zogen dieses Jahr in kleinen Gruppen um die Hauser, um Spenden zu sammeln. Natürlich gab es auch etwas Süßes als Motivation und für alle Sternsinger ein gemeinsames warmes Mittagessen.

Auch in diesem Jahr fließen die Spenden nach Kakumiro in Uganda. Das Ehepaar Alois und Elisabeth Gerding aus Senden und Kolping kümmern sich dort um den Ausbau eines Ausbildungszentrums. Diese Einrichtung könne man sich vorstellen wie eine große Schule für Kinder vom Vorschulalter bis zur siebten Klasse, hieß es. Auch am Sonntag waren noch ein paar Sternsinger unterwegs. Abschließend wird am Montagabend um 19 Uhr noch der Abschlussgottesdienst in der St. Urban Kirche gefeiert.