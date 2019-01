Einsatz für weltweite Solidarität: Unter dem Motto: „Wir gehören zusammen – Peru und weltweit“ versammelten sich am Sonntagmorgen 57 Bösenseller „Sternsinger“, um in den Straßen und Bauerschaften für Bedürftige in Peru Gelder zu sammeln. Pfarrer Konrad Wächter feierte mit den Segensbringern und deren Betreuerinnen den Aussendungs-Gottesdienst in der St.-Johannes-Kirche.