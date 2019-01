Von Sport und Ernährung bis zum Sprachtraining

Das neue VHS-Programm, das jetzt an die Haushalte verteilt wurde, enthält ein vielfältiges Weiterbildungsangebot mit 63 bewährten, aber auch neuen Kursen und Veranstaltungen in Senden, Ottmarsbocholt und Bösensell.

Das VHS-Kursleiterteam wird im kommenden Semester verstärkt durch die neue Kursleiterin Hiltrud Hartung, die den Teilnehmenden ein vom „Institut LernGesundheit“ entwickeltes Training vermittelt: „Stark im Stress“. Das neunwöchige Training beinhaltet Strategien der Stressbewältigung und der Gefühlsregulation. Mit einer Trainings-App, die zu kurzen Übungen zwischen den Kursterminen anregt, kann der Trainingseffekt weiter gesteigert werden, heißt es in der Pressemitteilung.

Neu dabei ist auch Kursleiterin Dagmar Anuth, die in Senden einen neuen Yoga-Kurs anbietet. Interessierte können donnerstags von 8.30 bis 9.45 Uhr mit Ruhe und Körperbewusstsein mit ihr in den Tag starten. Im Gesundheits- und Bewegungsbereich erwartet die Kursteilnehmenden neben sechs weiteren Yoga-Kursen ein umfangreiches Angebot an Gymnastik- und Fitnesskursen, Life Kinetik®, Qi Gong, Entspannung nach Jacobsen und Feldenkrais. Heiko Recktenwald bietet mit Aroha einen Kurs in Ottmarsbocholt an, der neben dem Muskelaufbau auch entspannende Elemente beinhaltet.

Im Ernährungsbereich können sich die Teilnehmenden wieder auf drei Kochabende mit VHS-Kursleiterin Angela Potthast freuen. Silvia Saunus widmet sich dem Thema „Vegan kochen und leben – mehr als nur ein Trend?“

Ingo Müller gibt in mehreren Kursen einen Überblick, welche Möglichkeiten das eigene Android-Smartphone oder Tablet bietet. Im musikalischen Bereich führt Elmar Müller Teilnehmende in das Trommelspiel ein. Musikpädagogin Britta Marashi bietet Teilnehmenden im offenen Singkreis im Altenheim St. Johannes ein Angebot an Liedern aus verschiedenen Genres.

Die Grundlagen des Fotografierens können Teilnehmende an drei Abenden bei Fotodozent Gunther Nocke erlernen. Weiterhin finden sich im VHS-Programm Vorträge zum Thema Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht sowie Erbrecht und Testament.

Im Sprachenbereich werden Englisch-, Italienisch-, Spanisch- und Niederländisch-Kurse angeboten. Ein Serviceabend mit der Möglichkeit, sich entsprechend der eigenen Sprachkenntnisse einstufen zu lassen, findet am 14. Januar (Montag) von 16.30 bis 19.30 Uhr im Bauhaus der Burg Lüdinghausen statt. Dieses kostenfreie Angebot können Interessierte ohne vorherige Anmeldung nutzen.

Kursanmeldungen werden in der VHS-Geschäftsstelle im Rathaus unter ✆ 0 25 97/699 223 und online entgegen genommen.