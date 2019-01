Die Pfütze wird langsam wieder größer, ist vom einstigen Bild eines schmucken Teichs jedoch noch weit entfernt. Der milde Winter beschert viel Niederschlag. Ob das dafür reicht, dass der Teich an der Marienschule im Bürgerpark wieder voll läuft? Klaus Mende, stellvertretender Leiter des Fachbereichs Bauen und Planen, will da nicht orakeln. Seine Antwort macht aber klar, dass bauliche Eingriffe so oder so notwendig werden: „Ich bin zuversichtlich, dass das Wasser wieder kommt, aber nicht, dass es bleibt.“

Hauptproblem Verdunsten und versickern

Soll heißen, dass selbst wenn es kräftig meimelt, spätestens bei höheren Temperaturen das feuchte Nass in dem flachen Gewässer wieder verdunsten wird. Hinzu kommt, dass auch gegen das Versickern Maßnahmen angepeilt werden, weil die Tonabdichtung gerissen ist.

Die Brücken müssen saniert oder ersetzt werden. Foto: di

Welches Paket das genau ist und was die Eingriffe kosten, hat die Bauverwaltung noch nicht ermittelt. Ist aber am Thema dran, das voraussichtlich am 7. März (Donnerstag) ins zuständige politische Gremium kommen soll.

Politik für Erhalt des „Haupt-Teiches“

Als Stimmungsbild hat Mende aus einer vorigen Sitzung des Gemeindeentwicklungsausschuss mitgenommen, dass die überwiegende Zahl der Mandatsträger nicht am Erhalt der Wasserfläche rütteln will. Dies gilt zumindest für die Teichanlage zwischen Schulen, Pastorat und Stever. Weitere Flächen, die von der Verwaltung untersucht und zur politischen Entscheidung gestellt werden sollen, sind die „Tümpel“ am Wortbach (Durchgang Richtung Cabrio-Bad und Sportanlage) und am Dümmer (gegenüber Joseph-Haydn-Gymnasium). Auch über deren Schicksal soll nun entschieden werden. Denn klar ist, dass der Aufwand für ihren Erhalt angesichts extremerer Witterungsverhältnisse zunehmen wird, heißt es in der Bauverwaltung.

Brunnenbohren erforderlich

Dort sind bereits Kontakte zu Anbietern geknüpft worden, um bis zum März belastbare Antworten zu den möglichen Szenarien und den finanziellen Folgen präsentieren zu können. Was dabei ebenfalls zu Buche schlägt, ist, dass ein Brunnen gebohrt werden muss, weil der Teich an den Schulen über keinen eigenen Zulauf verfügt und nichts von der Stever „abzwacken“ darf.

Die Nahrungssuche für den Reiher wurde schwieriger und die Beute karger. Foto: di

Es gilt aber nicht nur, die grundsätzliche Wasser-Frage zu klären, sondern auch mögliche Umgestaltungen in den Blick zu nehmen. Was diese Erwägungen bestärkt, ist, dass die Brücken im dortigen Teil des Bürgerparks am Ende ihrer Lebensdauer angelangt sind. Sie müssen saniert oder ersetzt werden, gibt der stellvertretende Bauamtsleiter als Marschrichtung aus. Zweifel an der Sicherheit der Holzkonstruktionen seien aber noch nicht aufgekommen: „Sonst wären wir sofort aktiv geworden.“