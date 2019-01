Der Termin ist quasi in Stein gemeißelt: Der erste Dienstabend des Jahres der Sendener Jugendfeuerwehr ist gesetzt für die Jahreshauptversammlung. Da der bisherige stellvertretende Jugendsprecher Mika Schollmeyer sowie Schriftführerin Sara Lagedroste und ihre Stellvertreterin Tabitha Kramer in die aktive Wehr wechseln beziehungsweise schon gewechselt haben, standen Neuwahlen auf dem Programm. Zum Nachfolger gewählt wurde Patrick Pohlmann. Zur Schriftführerin wurde Nina Borchert bestimmt, Stellvertreter ist nun Darian Bauer. Fotowart bleibt Jan-Uwe Gmehling.

Zuvor stand die Kassenprüfung durch Fabian Müller, Nina Borchert und Marie Wörmann sowie die Entlastung des Kassenführers auf der Tagesordnung. Anschließend erinnerte Tabitha Kramer im Jahresbericht an die Höhepunkte des vergangenen Jahres. Neben der Prüfung zur Leistungsspange in Saerbeck, dem Berufsfeuerwehrtag und dem Kreispokal in Davensberg blieb vor allem das Segeln auf dem Ijsselmeer im Gedächtnis.

Mit Sara Lagedroste, Luca Fuchs und Carsten Mettenborg wechselten 2018 drei Jugendfeuerwehrleute in die aktive Wehr, Austritte gab es im vergangenen Jahr zwei zu verzeichnen. Am Montag neu in die Jugendfeuerwehr aufgenommen wurden Larissa Brockamp, Linnea Treckmann und Linus Jurczik. Damit liegt die Zahl der „Nachwuchskräfte“ bei 18, worunter fünf Mädchen sind.

Der Schwerpunkt des Dienstplans für 2019 liegt im ersten Halbjahr auf dem Ablegen des Rettungsschwimmabzeichens. Für März kündigten Jugendfeuerwehrwart Nils Falk und seine Vertreter Lena Kautz, und Tobias Leonard den Besuch einer Berufsfeuerwehr an. Weitere Höhepunkte sind der Berufsfeuerwehrtag im Mai, das Pfingstzeltlager in Dülmen sowie der Kreispokal im September.