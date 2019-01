Bereits zum 43. Mal wurde Willi Schäfers jetzt zum Abteilungsobmann der Altherren des VfL, Senden wiedergewählt. Entsprechendes gilt für seinen Stellvertreter Ludger Rott, der dieses Amt seit nunmehr 13 Jahren ausübt, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins.

Die Konstanz zeigt sich auch an Detlev Suttrup, er bleibt nach 15 Jahren weiterhin erster Kassierer. Als Kollege auf diesem Posten ist Manfred Wieczorek tätig. Der Festausschuss, den Thorsten Blurn, Thomas Kintrup und Matthias Warnke bilden, bleibt weiterhin im Amt. Als neuer Kassenprüfer neben Jan-Gerd Fabian fungiert Ralf Kemmann. Er löst turnusgemäß Andreas Rüter ab.

Als Spielführer fungieren Hermann Malkemper (Ü 50), neu im Amt, sowie Ingo Pallas und Martin Matthews (Ü 32/Ü 40). Alle Wahlen erfolgten einstimmig. Den Kassenbericht stellte Suttrup vor. Die Kassenprüfer Andreas Ritter und Jan-Gerd Fabian hatten die Finanzen im Vorfeld geprüft.

Schnuppern beim Training ist erwünscht Die Altherren-Abteilung des VfL Senden ist offen für weitere Mitspieler. Sie lädt alle Fußballfreunde ab einem Alter von 32 Jahren zu einem Schnuppertraining, das jeweils am Mittwoch (ganzjährig) um 19.15 Uhr stattfindet, in den Sportpark ein. ...

Sechs Abmeldungen stehen vier Neuaufnahmen gegenüber. Die Abteilung zählt somit derzeit 67 Mitglieder.

In der abgelaufenen Saison absolvierten die Altherren-Kicker 18 (20) Spiele. Die Resultate: Sieben (11) Siege, fünf (4) Unentschieden und sechs (5) Niederlagen bei einem Torverhältnis von 44: 50 (54:37) . Torschützenkönig wurde mit zehn Treffern in 16 Spielen Rainer Tillmann, gefolgt von zehnmaligen Torschützenkönig Hermann Malkemper mit neun Treffern. Die meisten Spiele absolvierten Tillmann (16) und Malkemper (13) Spiele. In der Bestenliste in puncto Anzahl der Spiele in den vergangenen vier Jahrzehnten führt Willi Schäfers unangefochten mit 630 Spielen vor Peter Stehlik (338) und Rainer Tillmann (331).

Eine Urkunde für 250 Spiele bekam Andreas Rüter, für 300 Spiele wurde Ingo Pallas ausgezeichnet.