Gemeinschaft auf festen Werten

Das Team der KFD St. Laurentius stellt sein neues Halbjahresprogramm vor. Es richtet sich an alle Mitglieder und Interessierte. Zum Friedensgebet der Region Lüdinghausen lädt die KFD St. Ludger am 18. Januar (Freitag) um 15 Uhr in die St.-Felizitas-Kirche in Lüdinghausen ein. Zum anschließenden Gedankenaustausch bei Kaffee und Kuchen sind Frauen aller Religionen eingeladen.

Ein Dankeschön-Frühstück für die Mitarbeiterinnen findet am 31. Januar (Donnerstag) um 9 Uhr im Pfarrheim statt. Unter dem Leitwort „Neues wagen“ steht die Gemeinschaftsmesse am 5. Februar (Dienstag) um 19 Uhr in der Pfarrkirche. Pfarrer Henry Okeke wird einen Gottesdienst mit afrikanischen Elementen zelebrieren.

Am 28. Februar (Donnerstag) feiern „lustige Weiber“ ab 16 Uhr im Pfarrheim Wei-berfastnacht. „Kommt, alles ist bereit!“ heißt das Motto des Weltgebetstages der Frauen am 1. März (Freitag) um 15 Uhr in der evangelischen Kirche, der von Frauen aus Slowenien vorbereitet wurde. Die evangelische Frauenhilfe lädt anschließend zum Gedankenaustausch und gemeinsamen Kaffeetrinken ein. Frauen aller Religionen sind hierzu eingeladen.

Die Jahreshauptversammlung der KFD findet am 8. März (Freitag) um 14.30 Uhr im Hofhotel Grothues-Potthoff statt. Ellen Menke-Melges vom Diözesanverband wird zum Thema „Zukunft der KFD“ referieren. Um 19 Uhr findet die monatliche Gemeinschaftsmesse in der Pfarrkirche statt. Zur Hobbymesse „Creativa“ in Düsseldorf startet der Bus am 13. März (Mittwoch) um 8.45 Uhr am Busbahnhof in Senden.

Der „Equal Pay Day“ (Tag der Gleichbezahlung) steht in diesem Jahr unter dem Motto „Wertsache Arbeit“. Am 16. März (Samstag) gibt es von 9 bis 12 Uhr in und vor dem Café am Brunnen und dem Café Eiszeit Informationen und Gesprächsangebote der Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinde Senden und der örtlichen KFD-Frauen. Am Tag der Diakonin (29. April, Montag) lädt das Team der Region Lüdinghausen zu einem gemeinsamen Gottesdienst um 19 Uhr nach Vinnum ein. Zuvor wird um 17.30 Uhr eine Bibelarbeit angeboten.

„Auf den Spuren Europas in Senden“ kann am 4. Mai (Samstag) von 14 bis 18 Uhr beim Europafest viel erlebt werden. Nach einem Wortgottesdienst in der Pfarrkirche wird zu einem generationsübergreifendem Miteinander mit vielen Aktionen, Begegnungen und gemeinsamem Essen und Trinken eingeladen. Ein Dankeschön-Ausflug führt die Mitarbeiterinnen am 21. Mai (Dienstag) auf den Hof Lintel-Höping.

Die weiteren Termine der überwiegend wiederkehrenden Veranstaltungen können dem Programmheft, der aktuellen Presse oder dem Netz entnommen werden.