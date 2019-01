Entwicklung Sendens mitgestaltet und geschildert

Ein Urgestein der Sendener Kommunalpolitik, Weggefährte und Mitstreiter der Gemeindedirektoren Potts und Ingelmann sowie des Bürgermeisters Alfred Holz referierte mit Karl Täger auf Einladung des Heimatvereins Senden im „Treffpunkt“ Münsterstraße. Über 60 Gäste waren zum ersten Stammtischabend 2019 eingetroffen, als Agnes Wiesker, erste Vorsitzende, eine vielen Sendenern bekannte Persönlichkeit begrüßte.

In einem hoch interessanten und teilweise humorvollen Vortrag, so die Pressemitteilung, schilderte Karl Täger aus seinem vielfältigen Wirken in Senden. Aus Unna stammend, als Lehrer in Münster tätig fand Familie Täger 1965 in Senden ein passendes Baugrundstück, und als 1967 der Umzug erfolgt war, begann Tägers wohl einzigartige ehrenamtliche Tätigkeit in der Stevergemeinde, in der 1968 ein letztes Hochwasser im Dorf einen tiefen Eindruck hinterließ. Bei den Sendener Poahlbürgern fand er schnell neue Freunde, da er offen auf andere Menschen zuging. In Sportvereinen übernahm er schnell eine führende Tätigkeit, doch schnell wurde die Kommunalpolitik in Senden sein „zweiter Beruf“. „Mit gleichgesinnten Politikfreunden stand er viele Jahre der Partei UWGS , welche aus der damaligen Bürgerbewegung entstand, führend zur Seite. Das Motto dieser Zeit war: Senden, eine kräftig wachsende Gemeinde.

Täger rief die wichtigsten Ereignisse dieser Zeit in Erinnerung, und so mancher Heimatfreund nickte zustimmend, als der Referent des Abends über die Ortskernsanierung, stetig neue Baugebiete aus dem politischem „Nähkästchen“ erzählte. Das Zentrum Biete, der Hochhausbau Senden West riefen heftige Reaktionen hervor. In nächtelangen Besprechungen waren weitreichend Neuerungen für Senden beschlossen worden. Neue Gewerbegebiete, das Sportzentrum, die Steverhalle, das Hallenbad, die Gründung des Gymnasiums, Um und Neubau von Schulen, der Umbau des Krankenhauses zum Altenheim, der Bau des Waldfriedhofes, die Reaktionen auf den Beschluss, den Laurentiusfriedhof zu schließen, der später zurückgenommen wurde, der Neubau des Rathauses und 1975 die kommunale Neugliederung der Gemeinde. 1982 beschloss man in der UWGS bei der Wahl 1984 nicht mehr anzutreten. Karl Täger entschied sich, für die CDU im Rat weiter tätig zu sein. Sofort errang er für die CDU das Direktmandat in seinem Wahlkreis.

Neben der Politik engagierte er sich federführend bei der Lebenshilfe Senden und der evangelischen Kirchengemeinde, beide errichteten in dieser Zeit die Neubauten auf der Steverwiese. Es war eine anstrengende, aber gute Zeit, resümierte der Referent.

Mit riesigem Beifall bedankten sich die Heimatfreunde bei Karl Täger, der sich um Senden verdient gemacht, wie es in der Pressemitteilung abschließend heißt.