Greta ist ein Sonnenschein, der seit fünf Wochen als neuer Erdenbürger strahlt. Allerdings huschen auch mal Schatten über das Familienleben. Denn der putzmuntere Säugling schreit und spuckt viel. Anja Deutscher-Schuster geht bei ihrem dritten Kind mit mehr Gelassenheit heran. Dennoch bezog sie am Mittwoch weiteren Rat mit ein. Erstmals besuchte sie die Wiegesprechstunde, die nach einer Unterbrechung wieder im Familienzentrum Erlengrund angeboten wurde.

Dort traf sie auf Hebamme Andrea Walkenhorst und Johannes Klippel, der als Heilpraktiker und Osteopath eine weitere Perspektive und praktische Herangehensweise beisteuert. Die Brücke zu Greta war geschwind geschlagen, sie ließ sich geduldig untersuchen. Walkenhorst, seit 40 Jahren als Hebamme im Dienst, und Klippel ergänzen sich – und richten den Blick nicht nur auf das Baby, sondern auf die Familie und die Schützlinge.

Vorschläge, um Mütter zu entlasten oder das Knüpfen von Netzwerken – gerade in einer schnell wachsenden Gemeinde wie Senden sei das wichtig – gehören für die Hebamme bei diesem „Job“ dazu, erklärt sie.

Für die Mütter und Väter kreisen die Bedenken und Fragen darum, ob ihr Sprössling ausreichend Gewicht zunimmt, welche Ernährung am sinnvollsten ist und ob sich das Baby innerhalb des üblichen motorischen und kognitiven Entwicklungsstandes bewegt. „Wir können den Eltern manche Sorgen nehmen“, weiß Walkenhorst aus Erfahrung. Sie hatte bis Ende 2016 die Wiegesprechstunde acht Jahre lang übernommen. Ihre Nachfolgerin, Julia Kühnel, setzt aus familiären Gründen in dieser Aufgabe aus, weshalb Walkenhorst wieder in die Bresche springt. Sie trifft nicht selten Mütter, die sie auch in den acht Wochen nach der Entbindung betreut hat. Die Beratung im Erlengrund richtet sich aber an Babys und Kleinkinder mit bis zu zwölf Monaten.

Gerade das „am Ball bleiben“, das Begleiten der Familien, denen sie immer wieder begegnet, macht Walkenhorst Freude bei ihrer Tätigkeit. Ihren Berufswunsch hat die Mutter zweier erwachsener Söhne „definitiv noch nie bereut“.

Auch Klippel, der in Lüdinghausen eine Praxis betreibt, geht mit Hingabe an die Aufgabe heran, zarten Wesen mit zartem Druck zu helfen, indem etwa Blockaden im Wirbelbereich gelöst werden. Ob sich Greta nun als purer Sonnenschein entpuppt, steht dahin. Die Schatten könnten aber seltener übers Familienleben huschen.