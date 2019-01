Ganzes Gebäude auf   Prüfstand

Für das Team der Stabsstelle „Kultur und Sport“, Günter Melchers und Volker Sowade, wird die Sanierung der Halle nun endlich Realität. „Die Halle ist die größte Veranstaltungshalle im Kreis Coesfeld und wird nach der Modernisierung deutlich an Anziehungskraft gewinnen“, freut sich Melchers.Gleichzeitig bedeutet die Schließung der Halle während der Bauzeit auch eine große Herausforderung: „Sowohl der Schul- als auch der Vereinssport muss enger zusammenrücken und sich auf die verbleibenden Sportstätten verteilen.“ Es müssten jetzt Lösungen für all die Vereine, Organisationen und Schulen gefunden werden, die die Halle nutzen. „Deren Ansprechpartner werden wir umgehend über den Sachstand informieren“, führt Sowade aus. Zunächst werden die Schulen genauso wie die Vereine nach Lösungen suchen und diese dann mit der Verwaltung besprechen. Natürlich müssen auch die Nutzer der anderen Sporthallen zusammenrücken, um den Kollegen Kapazitäten frei zu machen, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde weiter.Im Kulturprogramm wurde der voraussichtliche Ausfall der Halle als Veranstaltungsort bereits weitgehend berücksichtigt, so Sowade. „Nicht zuletzt mit der Reihe ,Sendener Feierabend` machen wir aus der Not eine Tugend und feiern Open Air.“Auch das Rathaus werde vermehrt als Veranstaltungsort einbezogen oder auch das Cabrio, in dem zum Beispiel „Bademeister Schaluppke“ am 7. Juli gastiert