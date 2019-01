Einander Kennenlernen, nette Gespräche führen und gemeinsam Pizza backen: Das waren die Ziele der jährlich stattfinden Veranstaltung zur Aufnahme neuer Mitglieder bei der Katholischen Landjugend Bewegung ( KLJB) Senden. Der Raum in der Edith-Stein Schule füllte sich schnell. 32 Jugendliche ließen sich die Veranstaltung nicht entgehen und waren sichtlich interessiert, etwas über die Landjugend Senden zu erfahren, heißt es in einer Mitteilung.

Die erste Vorsitzende Eva Entrup-Lödde erzählte den neuen Mitgliedern alles rund um das Leben in der KLJB. „Vom Karnevalsumzug in Otti-Botti bis hin zum gemeinsamen Bowlen ist alles dabei, worauf ihr euch freuen können“, begeisterte Entrup-Lödde die Neuen mit Blick auf das Landjugendjahr 2019, heißt es weiter. Danach wurde ein gemeinsames Gruppenfoto gemacht, anschließend ging es los zum Pizzabacken. Dabei hatte jeder etwas zu tun. So wurden genug Bleche belegt, damit alle satt wurden. Schließlich verspeisten die Neuenr zusammen mit dem Vorstand der Landjugend die Pizzen in großer Runde.

„Der Abend war eine tolle Gelegenheit, um in Kontakt zu kommen und sich untereinander auszutauschen“, resümiert Vorstandsmitglied Jana Bergmann. „Wir hoffen, dass auch die Neumitglieder bei vielen Aktivitäten mitwirken und Spaß haben“, so die Mitteilung.