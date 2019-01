Zehn Monate lang regierte der Bagger an der Eintrachtstraße und auf dem Platz am Laurentius-Brunnen. Mittlerweile präsentiert sich der Bereich barrierefrei in einheitlichem Design, mit schickem Pflaster, stylischen LED-Leuchten und demnächst auch mit einladenden Sitzbänken. Doch Optik allein genügt nicht. Im Lauf des Jahres soll buntes Leben in Sendens „gute Stube“ einkehren, ist erklärtes Ziel der Gemeinde.

Dazu hat unter anderem das Kulturamt die Initiative ergriffen und den „Sendener Feier-Abend“ als neue Veranstaltung ins Halbjahresprogramm 2019 aufgenommen. Zwischen dem 27. Juni und dem 8. August sind fünf Veranstaltungen am plätschernden Laurentius-Brunnen geplant. Darüber hinaus soll jeweils ein weiterer „Feier-Abend“ in Ottmarsbocholt und in Bösensell angeboten werden.

„Wir möchten einen Treffpunkt schaffen zur Pflege von Nachbarschaften und Freundschaften. Außerdem sollen Neubürger die Möglichkeit erhalten, Kontakte in Senden zu knüpfen“, berichtet Günter Melchers auf WN-Anfrage. „Es geht darum“, führt der Leiter des Kulturamtes aus, „dass die Leute sich ungezwungen begegnen, Spaß haben und ein paar nette Stunden miteinander verbringen.“

Die Gemeinde hat die Organisation in die Hände eines privaten Veranstalters gelegt, der ab dem 27. Juni, jeweils donnerstags von 19 bis 22 Uhr, für Live-Musik, diverse Getränke sowie ein kleines Speisenangebot sorgt. „Vier der insgesamt sieben Treffs haben wir bewusst in die Ferien gelegt, um auch in dieser Zeit Angebote zu schaffen“, erläutert Melchers.

Wann und wo genau die Veranstaltungen in den anderen beiden Ortsteilen stattfinden, steht aktuell noch nicht fest. Das soll mit dem Gewerbeverein Bösensell beziehungsweise dem Heimatverein Ottmarsbocholt abgestimmt werden.