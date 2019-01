Die Reihe Jazz Live startet am 25. Januar (Freitag) um 20 Uhr in der Steverhalle Senden. Zum Auftakt wurde niemand Geringeres als die Tommy Schneller Band engagiert. Die Wurzeln von Frontman und Namensgeber Tommy Schneller liegen im Blues. Mit dem erdigen Ton seines Tenorsaxophons, seiner Stimme und der Energie seiner Band, begeistert der Musiker Kritiker wie Fans gleichermaßen. Zahlreiche Auszeichnungen unterstreichen den Erfolg von Tommy Schneller: 2010, 2012 sowie 2014 gab es den German Blues Award, heißt es in der Pressemitteilung des Kulturamtes.

Gratis zum Konzert Alle Kinder und Jugendliche, die selbst ein Instrument spielen und einem Verein angehören sind eingeladen, das Konzert kostenlos zu erleben. Eine Begleitperson zahlt nur sechs Euro Eintritt, weitere Begleitpersonen müssten allerdings den ermäßigten Eintrittspreis von zwölf Euro bezahlen. Die Karten gibt es nur im Rathaus und an der Abendkasse. ...

Die siebenköpfige Band spielt zu 98 Prozent eigene Songs. Dabei handelt es sich vorwiegend um einen Mix aus Funk, Soul, Rock und natürlich einen Schuss Blues. Dieser Mix geht „Schneller“ in die Beine, als man es sich vorstellen kann. Nach nur wenigen Stücken sieht man die Konzertzuschauer tanzen und ausgelassen feiern, wie auch beim letzten Auftritt in Senden im Januar 2015.

Die normalen Eintrittskarten gibt es zum Preis von 15 Euro, ermäßigt zwölf Euro, in Senden im Rathaus und in Dülmen beim Reisebüro Moll. Ein übertragbares Abonnement für die Reihe „Jazz live“ ist für 57 Euro – das ermäßigte Ticket kostet 48 Euro – im Rathaus Senden, ✆ 0 25 97/699 0, erhältlich.