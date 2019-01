Keine Frage: Die Kinder fühlen sich wohl im Untergeschoss des evangelischen Gemeindezentrums. Unbekümmert und selbstbewusst, laufen sie umher, spielen miteinander, „planschen“ im Bällchenbad oder kuscheln ein wenig mit der Erzieherin oder einer „Dienst habenden“ Mutter. Seit über 20 Jahren funktioniert auf diese Weise das quirlige Leben in der von Eltern getragenen Ablösegruppe „Die kleinen Strolche“. Da die Mädchen und Jungen, die zurzeit im Gemeindezentrum betreut werden, im Sommer in den Kindergarten wechseln, soll ab 1. September eine neue Gruppe eröffnet werden. Aus organisatorischen Gründen und mit Blick auf Fördermittel müssen diese „kleinen Strolche“ bereits jetzt angemeldet werden. Es ist Platz für insgesamt zehn Mädchen und Jungen im Alter von einem bis zu drei Jahren.

„Wir bieten eine sanfte Ablösung in einer kleinen Gruppe und überschaubaren Räumlichkeiten an“, sagt Erzieherin Nadine Korthues, die seit drei Jahren die „Strolche“ fachkundig betreut und an den Alltag im Kindergarten heranführt. Unterstützt wird sie dabei von jeweils zwei, wechselnden Müttern. Die Treffen finden montags, mittwochs und freitags immer von 8.30 bis 11.30 Uhr statt. „Wir kommen zunächst in einem Sitzkreis zusammen, singen und machen Fingerspiele. Anschließend können die Kinder frei spielen oder an einem Bastelangebot teilnehmen. Es wird gemeinsam gefrühstückt. Und bei entsprechender Witterung geht‘s nach draußen“, beschreibt Korthues den Alltag.

Für Betreuung, Raummiete und Verbrauchsmaterialien wird ein Elternbeitrag in Höhe von 40 Euro monatlich erhoben. Die Restkosten werden durch einen Zuschuss des Kreis-Jugendamtes Coesfeld gedeckt.