In Bresche springen und fördern

Die Initiatoren der Bürgerstiftung Senden haben ganze Arbeit geleistet – und zwar genauso geräuschlos wie effektiv. Denn die Stiftung steht kurz vor der Gründung, ergab eine WN-Nachfrage. Doch während hinter den Kulissen viel bewegt wurde, geht der Zirkel, der Zeit und Sachverstand eingebracht hat, erst jetzt in die Öffentlichkeit. Eine Info-Veranstaltung für alle Sendener Bürger soll Ende Februar / Anfang März stattfinden. Ein Schreiben, in dem sich die Bürgerstiftung vorstellt und zu der Veranstaltung einlädt, liegt bereits vor. Es wartet nur darauf, an alle Haushalte verschickt zu werden.

Die Idee, dass auch Senden eine Bürgerstiftung brauche, hatte die Senioren Union der CDU lanciert. Mit politischer Farbenlehre hat die Stiftung – was die Senioren Union selbst begrüßt und gefordert hat – aber nichts zu tun. Der gemeinnützige Verein pocht vielmehr darauf, „politisch und konfessionell nicht gebunden zu sein“, wie es im Entwurf der Satzung heißt. Sie befindet sich bereits bei der Bezirksregierung, die Vereinsstatuten genehmigen muss. Karl-Heinz Walpurgis, Sprecher der „Keimzelle Bürgerstiftung Senden“, geht davon aus, dass das eine Formsache ist, denn die Präambel und 13 Paragrafen waren mit dem Bundesverband der Bürgerstiftungen in Berlin abgestimmt worden.

Der finanzielle Grundstock steht

Doch nicht nur die rechtliche Grundlage für die Stiftung steht schon weitgehend, sondern auch das finanzielle Fundament ist gelegt. Das Stiftungsvermögen hat den Mindestwert von 50 000 Euro bereits knapp überschritten. „Das ist viel Geld in relativ kurzer Zeit“, resümiert Walpurgis, der sich als ehemaliger Finanzbeamter auch und gerade um die steuerlichen Fragen der Stiftung kümmert. Der Sprecher des Initiativkreises der Stiftung räumt ein, dass er nicht gewagt habe, mit dieser Bereitschaft, den entstehenden Verein zu unterstützen, zu rechnen. Zumal ganz überwiegend Privatpersonen mit erklecklichen Summen, daneben ein Unternehmen, den Stiftungsstock bestückt hatten.

Spender und Ideengeber sind gesucht

Da dieser aber nicht angetastet, wohl aber durch Zustiftungen vergrößert werden darf, soll die operative Arbeit vor allem durch Spenden gestemmt werden. Doch nicht nur um materielle Unterstützung, die in vielfältiger Weise möglich ist, bittet die „Keimzelle“, sondern auch Mitstreiter sind gesucht. „Stiften Sie Zeit und lassen Sie Ihre Ideen in die Stiftungsarbeit einfließen“, lautet der Appell in dem Schreiben an alle Sendener Bürger.

Vielfältige Aufgaben von Umwelt über Sport bis Heimat als Themen Die Bürgerstiftung hat sich ein breites Spektrum möglicher Aufgaben gestellt. Wenn öffentliche Mittel nicht oder nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen, leistet die Stiftung Unterstützung auf folgenden Feldern: soziale Hilfe; öffentliche Gesundheitspflege; Bildung und Erziehung; Sport; Umwelt und Naturschutz; Kunst, Kultur und Denkmalpflege; Brauchtum und Heimatpflege; Stärkung der Demokratie und internationale Verständigung. Konkret können ebenso einzelne Menschen in einer Notlage oder beispielsweise Sportler, deren Familien die Mittel für die Talentförderung fehlen, unterstützt werden als auch Einrichtungen und Projekte. Dabei ist die Kooperation mit anderen gemeinnützigen Körperschaften möglich. Die Stiftung soll die Leistungen der Gemeinde ergänzen und darf nicht kommunale Pflichtaufgaben übernehmen. ...

Ein elfköpfiges Team, das unterschiedliche berufliche Branchen und Generationen umfasst, leistet derzeit Geburtshilfe für die Bürgerstiftung. Dabei flossen Erfahrungen der „Kollegen“ aus Lüdinghausen und Haltern ein, deren Vorsitzende der Bürgerstiftungen gleichsam Hebammenarbeit für Senden geleistet haben. Großer Dank gebühre aber auch der politischen Gemeinde, unterstreicht Walpurgis: „Dort finden wir immer ein offenes Ohr.“

Stiftung soll Lücken schließen

Walpurgis sieht die Bürgerstiftung als Möglichkeit, bürgerschaftliches Engagement zu fördern und anzustoßen, bei Notlagen in die Bresche zu springen und Projekte zu ermöglichen, für die andere Akteure keine Mittel bereitstellen. Die Bürgerstiftung wolle dort, wo andere soziale Einrichtungen, Vereine, Initiativen oder die Gemeinde an ihre Grenzen stoßen, eine Lücke schließen. Mit dem erklärten Ziel „drängende soziale Probleme zu bekämpfen und die Lebensqualität vor Ort zu erhöhen“.