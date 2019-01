Nur gemeinsam sind wir stark: Von diesem Gedanken haben sich die vier Familienzentren der Gemeinde Senden leiten lassen und für ein Projekt zusammengeschlossen: Für die Eltern aller Kindergärten in Senden, Ottmarsbocholt und Bösensell bieten die Einrichtungen am 12. Februar (Dienstag) um 19.30 Uhr im DRK-Familienzentrum „Am Schloss“, Hiddingseler Straße 29, das Theaterprogramm „Eltern sein – ein Kinderspiel?!“ an. Zu Gast ist die Theaterpädagogische Werkstatt Osnabrück, die unter anderem durch ihr Präventivprojekt für Grundschulen „Mein Körper gehört mir“ bekannt geworden ist.

„Es geht uns darum, den Eltern in kurzen Theaterszenen Erziehungssituationen im Alltag darzustellen und ihnen Ansätze zu zeigen, wie Konflikte im Miteinander gelöst werden können“, erläutert Annette Büchler, Leiterin des evangelischen Familienzentrums Erlengrund. „Es handelt sich dabei um ein sehr niederschwelliges Angebot, das den Eltern zeigen soll, dass sie mit den Problemen des alltäglichen Familienlebens nicht allein sind. Dabei wollen wir ihnen ein Forum bieten, in dem sie sich gegenseitig unterstützen können“, führt Eugen Scholle aus. Der Leiter des DRK-Familienzentrums „Am Schloss“ hofft, dass die Eltern nach dem unterhaltsamen Theaterabend hilfreiche Impulse für ihr persönliches Erziehungsverhalten mit nach Hause nehmen können.

Die Theaterpädagogische Werkstatt geht bei ihrem Programm von diesem Ansatz aus: „Kinder brauchen keine perfekten Eltern, sondern liebevolle Mütter und Väter, die an ihren Aufgaben wachsen, sich selbst nicht vergessen und mit Sicherheit an der Seite ihrer Söhne und Töchter bleiben.“

Die Szenen des rund 75-minütigen Programms zielen darauf ab, Lösungsvorschläge für „klassische Konflikte“ zwischen Kindern und ihren Eltern zu schildern. So zum Beispiel beim Einkaufen im Supermarkt, wenn das Kind unbedingt etwas Süßes möchte. . .

Im Anschluss an die Aufführung haben die Eltern Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Anmeldungen für den Abend „Eltern sein – ein Kinderspiel?!“ sind in allen Kindergärten der Gemeinde Senden möglich.