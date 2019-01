Keine Spur von Angst in ihren konzentrierten Gesichtern: Ausgestattet mit Schutzbrille und jeder Menge Neugier verwandelten rund 90 Viertklässler am Freitag im Rahmen des „Tag der offenen Tür“ der Geschwister-Scholl-Realschule in Senden mit Fingerspitzengefühl Silbermünzen zu Gold und schreckten dabei auch vor der blau-leuchtenden Bunsenbrenner-Flamme nicht zurück. „Wow, das ist ja wie Hogwarts!“, äußerte ein angehender Fünftklässler seinen Respekt vor dem magischen Experiment.

Doch nicht nur der nigel-nagel-neue Chemieraum ließ ihre Augen funkeln, schon bei Betreten der Aula wanderten ehrfürchtige Blicke durch den Raum, welcher nicht nur zur Freude von Rektorin Ulrike Machers bis auf den letzten Platz besetzt war. Die Bläserklassen und die „Big Band“ überzeugten mit einem bunten Melodienstrauß. Neben den jungen Musik-Talenten traute sich auch die „Sporthelfer“-AG mit Informationen und einer fetzigen Tanzeinlage auf die Bühne,

Genau wie die „Sporthelfer“ ist auch das „Schülercafé“ zu einem Markenzeichen der Schule geworden. „Das ist eines unserer Aushängeschilder“, erklärte Lehrer Andreas Bender stolz.

Schuleiterin Machers schwärmte nicht nur von der Vielfalt an schulischen Angeboten, sondern vor Allem von der engagierten Schülerschaft, welche die Schule zu dem mache, was sie sei. Nachdem mutige Schülerinnen das Fach „Soziales Lernen“ und die AG „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ vorstellten, bekamen die Grundschüler die Chance, sich in Gruppen ein eigenes Bild der Schule zu machen. Die wissensbegierigen Kinder stürmten alle Unterrichtsfächer von Erdkunde, über Französisch bis hin zu Biologie, während Fragen zu Struktur und Organisation ihrer Eltern vom Lehrerkollegium geklärt wurden. Besonderes Interesse weckte das Angebot der Bläserklasse. Wem die trötenden Trompeten und quietschenden Querflöten nicht ganz geheuer waren, konnte sich zu dem Bücherei-Team gesellen und in aller Ruhe schmökern. So war am Ende des Tages nicht nur die Goldmünze eine wahre Bereicherung für die angehenden Realschüler: wegweisende neue Eindrücke steigern die Vorfreude auf ein neues Kapitel ihres Lebens.