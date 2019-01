Der letzte Bauabschnitt zu den Arbeiten des Projekts „Lebendige Stever“ hat am Montag begonnen. Im Zuge des Abschnittes 3c werden weitere Maßnahmen umgesetzt, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Dort wird ein Teilbereich der Stever und des Dümmers von der Stauanlage „Schloss Senden“ bis zur Brücke am Joseph-Haydn-Gymnasiums und die Stauanlage am Schloss umgebaut. Ziel der gesamten Maßnahmen ist es, die Stever ökologisch aufzuwerten und die Durchgängigkeit für Fische und Kleinstlebewesen zu verbessern.

Für die Durchführung der Arbeiten wird der Königspark inklusive der Wege von der Skateranlage bis zur Brücke am Joseph-Haydn-Gymnasium für circa acht Monate gesperrt.

Überdies ist auch die Fläche südlich des Sportparks und des „Cabrio“-Bades betroffen. Der Schulweg entlang des Wortbaches und die Wege der Schüler zu den Sportanlagen sind davon nicht betroffen. Eine Umleitungsstrecke wird ausgeschildert. Nähere Informationen: