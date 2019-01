Splitt stoppt das Schlittern

Die weiße Pracht kam über Nacht. Aber nicht überraschend, sondern mit „Ansage“ durch die Wettervorhersage. Weshalb die Kräfte des Bauhofes auch auf ihrem Posten waren. Nicht zum ersten Mal, denn Temperaturen um den Gefrierpunkt führten schon öfter zu heiklen Situationen, die die Gemeindemitarbeiter linderten. Zu den neuralgischen Punkten zählt die Fußgängerbrücke über die B 235, die von unzähligen Schülern genutzt wird.

Wer muss wo räumen? Die Räumpflicht der Gemeinde besteht innerorts nur auf den Fahrbahnen verkehrswichtiger Straßen, wenn diese Stellen gefährlich sind. Verkehrswichtig sind vor allem viel befahrene Hauptverkehrsstraßen. Im Regelfall handelt es sich um Kreuzungs- und Einmündungsbereiche. Außerdem werden wichtige Gehwege und Fußgängerüberwegegeräumt, wenn hierfür keine Anlieger zuständigsind. Straßen in Wohngebieten müssen nicht von der Gemeinde geräumt werden; soweit es Kapazitäten erlauben, übernimmt die Kommune diesen Part auch. Vor den Häusern müssen Eigentümer Schnee auf Gehwegen auf 1,50 Metern Breite beseitigen. Abstumpfende Mittel sind erlaubt, Salz und Abtaumittel in aller Regel untersagt. ...

Doch noch bevor vor allem die vielen Grundschüler die Verbindung von Dorffeld/Walskamp und den weiteren Erweiterungen des Baugebietes Mönkingheide ins Zentrum und zur Bonhoeffer-Schule nutzten, hatten Angehörige der Bauhof-Crew schon ganze Arbeit geleistet: Die Brücke wurde schon mit Splitt dafür präpariert, dass Fußgänger und Radler nicht „hinknallen“. Spätestens um sieben Uhr rücken die Gemeindearbeiter dort an. Der schmucke Überweg mit Holzbelag erfordert besondere Aufmerksamkeit, weiß Klaus Mende, Leiter des kommunalen Bauhofes. Die Brücke verträgt kein Salz, verlangt aber Obacht, weil es dort nicht zuletzt aufgrund von Wind schnell zu rutschigen Lagen kommen kann, auch wenn die Quecksilbersäule noch keine klirrende Kälte anzeigt.

Bis 7 Uhr rücken die Bauhofmitarbeiter auf der Brücke zwischen Walskamp und Grete-Schött-Ring an. Foto: di

Schulwege und Haltestellen mit Priorität

Oben auf den mit dem Ordnungsamt abgestimmten Streuplänen finden sich auch die weiteren Schulwege. Vordringlich geräumt werden auch die Haltestellen und der Busbahnhof. Dafür hat der Bauhof eine eigene „Truppe“ gebildet.

Während die größeren Straßen ganz überwiegend zu Kreis und Landesbetrieb gehören – und von dort der Winterdienst organisiert wird – sieht sich die Gemeinde auf den Schulbus-Routen in der Pflicht; auch die schmalen Wirtschaftswege werden fit gemacht, dass sie bei Schnee und Eis sicher zu befahren sind, führt Mende aus.

Tückische Rampe am Dorn

Unter Bereichen, die ebenfalls ein rasches Einschreiten benötigen, nennt der Vertreter des Bauamtes den Abzweig ins Gewerbegebiet Am Dorn. An der relativ steilen Rampe zur L 550 sollen Lkw nicht scheitern und schlittern. Dort steht auch ein Streukasten, der von jedermann zur Not selbst genutzt werden kann, um den Asphalt stumpf zu machen. Selbst eine Schüppe sollte eigentlich dort schlummern.