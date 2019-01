Gebhard Spieker ist mit seinem neuen knallroten „Elektro-Flitzer“ bestens zufrieden. „Der Wagen fährt sich wie ein normaler Pkw. Und mit der Reichweite gibt es überhaupt keine Probleme. Ich muss nur alle paar Tage nachladen“, sagt der Baumkontrolleur der Gemeinde Senden. Zudem hat er in dem Nissan e-NV200, der eigens für den Bauhof angeschafft wurde, alles an Bord, was er für die tägliche Arbeit braucht: Sägen, Schutzausrüstung, Leiter, Hoch-Entaster und so manches mehr.

Doch der Wagen, der am Ottmarsbocholter Bauhof stationiert ist, ist nicht nur schick und zweckdienlich. Denn das mittlerweile vierte E-Fahrzeug der Gemeinde Senden stößt keine schädlichen Abgase aus und ist langfristig auch wirtschaftlicher als sein dieselbetriebener, 17 Jahre alter Vorgänger, betont Petra Volmerg. „Da das Fahrzeug nur im Kurzstreckenbetrieb gebraucht wird, ist es optimal für den Bauhof geeignet“, hebt Sendenes Klimaschutzmanagerin hervor.

Spieker ist pro Jahr nur etwa 15 000 Kilometer zwischen Senden, Ottmarsbocholt, Bösensell und Venne unterwegs. Neben der Pflege und Erfassung des Baumbestandes ist er unter anderem auch für die Instandhaltung des Ottmarsbocholter Friedhofs zuständig.

„Unser Ziel ist es, auch in den nächsten Jahren Dieselfahrzeuge, die ausgetauscht werden müssen, durch alternative Fahrzeuge zu ersetzten“, sagt Volmerg. So laufe bereits ein Förderantrag für eine Ladesäule und ein weiteres E-Fahrzeug, das am Sendener Bauhof stationiert werden soll.

„Bedingung ist, dass die Fahrzeuge technisch ausgereift sind und die Anschaffungskosten sich im Rahmen halten.“ Diesbezüglich sei die Gemeinde am Ball und Partner in einem Forschungsprojekt, betont die Klimaschutzmanagerin. Dieses Forschungsprojekt beschäftige sich damit, leichte elektrische Nutzfahrzeuge für die Anforderungen von Kommunen und Behörden optimal zu gestalten. „Im Dezember 2016 haben wir das erste E-Fahrzeug für die Gemeinde angeschafft. Die Erfahrungen sind super. Und auch die Dienstfahrten nach Coesfeld oder Münster laufen problemlos“, zieht Volmerg ein Zwischenfazit.