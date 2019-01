Die Petrijünger des Angelsportvereins „Früh auf“ Senden haben ihr Führungsteam erneuert: In die Fußstapfen des bisherigen Vorsitzenden Heinz-Leo Deponte ist Tobias Eßmann getreten. Hermann-Josef Rotert wurde bei der Jahreshauptversammlung zum Teichwart für die Teichanlage Havixbeck berufen. Lukas Heiter ist neuer Gewässerwart für Haus Stapel in Havixbeck. Stefan Fritsch bekleidet das Amt des Grundstückswarts Lüdinghausen. Michel Frenzel wurde in seinem Amt als Jugendwart bestätigt, teilt der Angelsportverein mit.

Vor den Wahlen hatte der zweite Vorsitzende Bernhard Speckmann Rückblick auf 2018 gehalten. Die Hitze des Sommers habe den Gewässern zugesetzt. Nur durch das umsichtige Handeln von Teichwart Wolfgang Neumann sei ein Fischsterben wie im Aasee in Münster abgewendet worden. Neumann habe rechtzeitig reagiert und zur Teichbelüftung eine Pumpe in das Gewässer eingebracht, die für ausreichend Sauerstoffeintrag während des Sommers gesorgt habe, heißt es in der Mitteilung. Um für zukünftige heiße Sommer noch besser gerüstet zu sein, soll ein gut zu transportierender und flexibel einsetzbarer Teichbelüfter angeschafft werden. Auch das Einbringen von Bäumen in das Gewässer trage Früchte, heißt es weiter. Die Fische finden dank des Bewuchses guten Schutz vor jagenden Kormoranen.

Nach den Berichten des Jugendwarts Michel Frenzel, des Kassierers Edmund Hanfland und des Kassenprüfers Ralf Uhlenbrock wurden Diethelm Heinze für 25-jährige und Wolfgang Neumann für 50-jährige Mitgliedschaft und 45-jährige Arbeit im Vorstand ausgezeichnet. Neumann habe sich besonders beim Bau der Teichanlage in Havixbeck engagiert, teilt „Früh auf“ mit. Als Schriftführer habe er lange die Entwicklung des Vereins mitbestimmt und sich als Teichwart für die Teichanlage in Havixbeck mit vielen Arbeitsstunden verdient gemacht. Auch bei Umweltaktionen und anderen Arbeitseinsätzen an Vereinsgewässern habe man auf ihn zählen können.